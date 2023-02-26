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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi Belediyesi ekipleri Hatay'ın kırsal mahallelerine temiz su ulaştırıyor

AA

Osmangazi Belediyesi ekipleri Hatay'ın kırsal mahallelerine temiz su ulaştırıyor

HATAY (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU/FİKRET KAVĞALI - Bursa'nın Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde, içilebilir su temini, çöp toplama, ilaçlama ve sokakların süpürülmesi gibi çalışmalarla afetzedelere destek oluyor.

Ekipler, 17 ton kapasiteli arazözle günde 4-5 tur atarak ilçe merkezi ve kırsal mahallelerin içilebilir su ihtiyacını gideriyor, çadır ve konteyner kentlerde seyyar banyo, tuvalet ve mutfakların depolarının sürekli dolu olmasını temin ediyor.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Yusuf Demir, AA muhabirine, Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın görevlendirmesiyle depremin ilk günlerinden itibaren bölgede hizmet verdiklerini, AFAD'ın koordinasyonunda belirlenen alanlarda her türlü ihtiyaca yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Samandağ Kültür Merkezi civarı, çadır kentler, kırsaldaki bazı mahallelere su dağıtımı, yolların yıkanması, süpürülmesi, ilaçlama, temizlik işleri yaptıklarını dile getiren Demir, Osmangazi yerine Samandağ'ın sokaklarını temizlediklerini anlattı.

Demir, günde 4 kez çöp toplamaya çıktıklarını, aşevi civarının ertesi güne hazırlandığını, ilaçlama ve süpürge aracı, arazöz, çöp aracıyla hizmet verdiklerini ifade etti.

Belediyecilik hizmetlerinin dışında yemek, erzak dağıtımlarına da yardımcı olduklarını aktaran Demir, az sürelerde dinlenerek ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini vurguladı.

- "Suyun hayat olduğunu burada bizzat yaşadık"

AFAD'ın yönlendirdiği alanlarda temiz içme suyunu alıp, ihtiyaç olan bölgelere dağıtımını gerçekleştirdikleri bilgisini veren Demir, şunları kaydetti:

"Köylere günde 3-4 sefer dağıtım yapıyoruz. Sonrasında da Samandağ Kültür Merkezi bahçesinde Selçuk Bayraktar Yemek Dağıtım Tesisleri, çadır kentler, prefabrik kentlerin, banyo ve tuvaletlerin tankerlerini dolduruyoruz. Yıkanması gereken yerleri yıkıyor, temizliyoruz. Su hayattır, milletin hayır duasını alıyoruz. Hijyen konusunda su büyük önem taşıyor. İçme suyu, banyo, bulaşık, çamaşır yıkama suyu ihtiyacı var. Elimizden geldiğince bu ihtiyacı karşılıyoruz. 17 tonluk tankerimizi günde 4-5 defa boşaltıyoruz. Sabah saat 07.00'de başlayıp, talep edilen her saatte, mesai gözetmeksizin hizmet veriyoruz. Evlerin depolarını, çadırların genel depolarını, banyoların depolarını da dolduruyoruz. Suyun hayat olduğunu burada bizzat yaşadık, gördük."

İlçe kırsalındaki Kapusuyu Mahallesi'nde yaşayan Ayla Bozkurt ise sağlık için suyun büyük öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Osmangazi Belediyesi ekiplerine ve kendilerine yardım eden kurum ve kuruluşlara, hayırseverlere teşekkür eden Bozkurt, "Su sıkıntımız çok vardı. Çok şükür yardım ettiler, su getirdiler. Çocuklarımız var, hijyen önemli, mikrop, enfeksiyon olma riski çok yüksek. Zaten evlerimize giremiyoruz, banyo sıkıntımız var. Evimizin önünde kurduğumuz çadırda 3 aile kalıyoruz. Evimize hırsız gibi giriyoruz. Bir şeyler alıp hemen çıkıyoruz. Sürekli sallanıyoruz. Allah'ım beterinden korusun inşallah." diye konuştu.

Ayrıca, Antakya ilçesinde kurduğu aşevinde günlük 3 bin kişiye 3 öğün yemek dağıtan Osmangazi Belediyesi, 2 çöp kamyonu, süpürge aracı, arozöz ve ilaçlama ekibiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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