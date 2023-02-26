Diyanet ekipleri Hatay'da 650 gönüllüyle afetzedelere hizmet veriyor

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HATAY (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı, Hatay'da sıcak yemek ve gıda dağıtımının yanı sıra manevi danışmanlık, cenaze ve din hizmetleriyle deprem bölgesine desteklerini sürdürüyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Antakya'da, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımların afetzedelere ulaştırılmasında sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı da Antakya'da 650 gönüllüsüyle insani yardım çalışmalarıyla afetzedelere destek oluyor.

Onlarca caminin yıkıldığı ve çoğunun da ağır hasar aldığı kentte 13 çadır mescit kuran Diyanet İşleri Başkanlığı, burada manevi danışmanlık ve rehberlik sertifikalı gönüllüleriyle hizmet veriyor.

Merkez mutfak başta olmak üzere 4 mobil mutfakta 8 bin kişiye üç öğün sıcak yemek ikramında bulunan ekipler, kırsal kesimler dahil depremzedelere meyve, sebze başta olmak üzere günde 6 bin yardım kolisi ulaştırıyor.

- "Onları mutlu edebilirsek ne mutlu"

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Hatay Afet Koordinatörü Sinan Kazancı, AA muhabirine, ilk günden itibaren gönüllü personelle yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerinden vatandaşların gönderdiği yardımların lojistik merkezine geldiğini anlatan Kazancı, "Gıda, hijyen ürünleri, çadır, yakıt, odun, soba gibi ihtiyaç malzemeleri gönderiyorlar. Bunların günlük ihtiyaç duyulan yerlere 8 mobil dağıtım aracımızla sevkiyatını yapıyoruz. Yaklaşık 8 bin kişiye günlük sabah, öğle ve akşam olmak üzere ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, vatandaşlarımızın gönderdiği emanetlerini yemeğe dönüştürüp o imkanı sunmanın mücadelesini veriyoruz." diye konuştu.

Kazancı, çadır kentlerde kurdukları mescitlerde din hizmetlerinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çadır kentlerde 4-6 yaş Kur'an kursları açtık. Milli ve manevi hizmetimizi yürütmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden çocuklarımız kendi oyuncaklarını gönderdi. O oyuncakları denk geldiğimiz çocuklara ve 4-6 yaş kurslarımıza teslim ediyoruz. Onları mutlu edebilirsek ne mutlu."

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