Depremler, tescilli Antakya künefesinin yapıldığı meydanı da yok etti

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HATAY (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Kahramanmaraş merkezli depremler, gastronomi kenti Hatay'daki yöresel ve tescilli lezzetlerin yapıldığı iş yerlerini de harabeye çevirdi.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, kentin en işlek noktasında bulunan ve 2008'de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Antakya künefesini satan çok sayıda işletmenin bulunduğu "Künefeciler Meydanı" da 6 Şubat'ta gerçekleşen depremler nedeniyle zarar gördü.

Bir zamanlar adım atacak yer olmayan, yurt içi ve dışından gelenlerin mutlaka oturup tescilli lezzetin tadına baktığı meydan, depremlerle harabeye döndü.

Çok sayıda dükkanın yıkıldığı, sahiplerinin ve çalışanlarının hayatını kaybettiği meydandan geriye sadece "Künefe çeviren adam" heykeli kaldı.

- "Ya Allah diyerek tekrar işimizin başına döndük"

Meydandan uzak bir bölgede Derince Mahallesi'nde iş yeri bulunan künefe ustası Osman Dalgaç, AA muhabirine, depremler nedeniyle meydandaki çok sayıda ustanın ve çalışanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Kentin çok büyük acı yaşadığını anlatan Dalgaç, depremlerin çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra birçok iş yerinin yok olmasına da neden olduğunu belirtti.

Dalgaç, merkezden uzakta bulunan iş yerinin hasar görmediğini ancak bazı yakınlarının ve 2 çalışanının yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

İş yerini birkaç gün önce yeniden açtığını anlatan Dalgaç, şöyle devam etti:

"Bir yerden başlamak gerektiğini düşündüğümüz için 'ya Allah' diyerek tekrar işimizin başına döndük. Esnafımıza, halkımıza bir örnek olalım. Şükür Allah'a binamızda hiçbir sıkıntımız yok. Bunu da düşünerek, bir yerden başlayalım ki esnafımız, dışarı giden arkadaşlarımız bizi görsünler tekrar memleketlerine geri dönsünler. Onlara rica ediyorum memleketimizi bırakmayalım, tekrardan geri dönsünler işlerinin başına. Bir yerden başlamak lazım."

Dalgaç, depremde evleri zarar gören çalışanlarına konteyner kurduklarını ve birlikte çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kentin tekrar ayağa kaldırılması gerektiğini anlatan Dalgaç, "Durmak yok, çalışmamız lazım. Bu memleketi tekrardan ayağa kaldırmamız lazım. Künefeciler çarşısındaki esnaflarımızla diyalog halindeyiz zaten. Bir tek biz ayakta kaldığımız için onlar sürekli bizden bilgi istiyorlar. Ne yapabileceklerini soruyorlar. Birçoğunun dükkanı şu anda yıkık. Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar." diye konuştu.

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