Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kapısuyu Mahallesi Dor Mabedi yakınındaki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Samandağ Orman İşletme Müdürlüğünün 3 arazözü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma personelinin de desteğiyle ekipler, alevleri kontrol altına aldı.

Yangın soğutma çalışmasıyla söndürüldü.

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