İskenderun'daki bulvarda oluşan yarık ve çatlak dronla görüntülendi

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaklaşık 1 kilometrelik yarık ve çatlak oluşan bulvar, havadan görüntülendi.

Depremin etkilediği kentlerden İskenderun ilçesindeki sahil bandındaki Atatürk Bulvarı'nda yarıklar oluştu.

Bulvarın bir şeridini neredeyse ikiye bölen yarık ve çatlak dolayısıyla trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Yaklaşık 1 kilometrelik yarığın bazı noktaları düz bazıları ise yamuk olarak devam ediyor.

AA ekibince dron ile görüntülenen Atatürk Bulvarı, depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

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