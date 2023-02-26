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Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor

AA

Hatay'da muayenehanesi yıkılan veteriner, yaralı hayvanların yardımına koşuyor

HATAY (AA) - BAŞAK AKBULUT YAZAR - Kahramanmaraş merkezli depremlerde muayenehanesi yıkılan veteriner hekim Savaş Yanaray, Hatay'da yaşadığı mahalleyi terk etmeyerek depremde yaralanan hayvanların tedavisine koşuyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veterinerlik Bölümünden 2020'de mezun olan ve hayata döndürdüğü hayvanlar dolayısıyla çevresinde "mucize veteriner" olarak anılan Savaş Yanaray'ın "Mucize Veteriner Hekim Muayenehanesi" ismini verdiği Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'ndeki kliniği, depremde yıkıldı.

Muayenehanesinden çıkarabildiği malzemelerle depremde yaralanan çok sayıda hayvanın yardımına koşan Yanaray, hayvancılıkla uğraşanların hayvanlarının yanı sıra sahipsiz kedi ve köpeklerin de açık alanda tedavilerini yapıyor.

-"Sahada inanılmaz hekim eksikliği oluştu"

Savaş Yanaray, yıkılan muayenehanesi önünde AA muhabirine, veterinerliğin yanı sıra hayvancılık da yaptığını söyledi.

Hatay'da birçok veterinerin de depremde yaşamını yitirdiğini belirten Yanaray, şöyle konuştu:

"Bunun yanında diğer hekimlerin birkaçı, küçük çocuğu olanlar, şehir dışına gitmek zorunda kaldı. Sahada inanılmaz hekim eksikliği oluştu. Birden enkazdan, yıkımdan dolayı ahırlarda kedi, köpek, büyükbaş ve küçükbaş birçok hayvan yaralandı. Bunlara yetişmekte güçlük çektik."

Yanaray, Hatay'da yıkımın büyüklüğünün ikinci gün farkına vardıklarını ifade ederek, "Yakınlarımıza yetişmeye çalıştık. Bana göre bir insanın mesleği neyse onu en iyi şekilde yapmalı bir şeyleri düzeltebilmek için. Veteriner hekimim; benim yapabileceğim şey tedaviydi. Enkaz altından çıkan hayvanları en iyi şekilde tedavi etmek için sahaya çıkmaya çalıştık. Yollar yıkıldı, kliniğimiz yıkıldı. İlaç temininde güçlük çektik. Günde ortalama 25-30 işletmeye gittim." diye konuştu.

Hayvanlar için ellerinden geleni yaptığını anlatan Yanaray, "Veteriner hekimim, burayı terk edip gitsem vicdan azabı çekerdim. Hayvanları seviyoruz bu yüzden bu mesleği seçtik. İnsanlara da bakmaya çalıştım, mecburen 2-3 kişinin yarasını diktim." dedi.

- "Yemcilerin denetlenmesini istiyoruz"

Depremde hayvancılık sektörünün de büyük yara aldığını, süt üreticilerinin birçok hayvanı mezbahaya göndermek zorunda kaldığını belirten Yanaray, şunları söyledi:

"Fırsatçılar geziyor. Tüccarların, yemcilerin denetlenmesini istiyoruz. Depremden önce 300 lira olan yem çuvalı bugün 390-400 lira. Adam 'Deprem oldu, fabrika kapandı' diyor, sütü 11 liradan alırken bugün 9 lira fiyat çekiyor. Sütü kim üretecek? İnsanlarda 'Sütün fiyatı düşüyor, yemimin fiyatı artıyor, niye üreteyim?' algısı oluşuyor. Köylü üretmezse nasıl geçinecek? Her yer yıkık dökük, yapılacak başka iş söyleyebilir misiniz tarım ve hayvancılıktan başka."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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