Hatay'da depremde üzerine mermer blok devrilen kümesten 2 tavuk canlı çıkarıldı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde üzerine mermer blok devrilen kümesten 2 tavuk canlı çıkarıldı.

Bölgede çalışma yapan Tuzla Belediyesi ekibi, üzerine istinat duvarındaki mermer blok devrilen kümeste 2 tavuğun canlı olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışma sonucu çıkarılan tavuklar, bölgede iş yeri bulunan Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı'ya teslim edildi.

Tavukların çıkarılma anı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Rahmi Vardı, AA muhabirine, kümesin üzerine depremde mermer blok devrildiğini belirterek, şunları söyledi:



"Yaklaşık 200 tavuk telef oluyor. Biz de Tuzla Belediyesi ile taşları temizleyip vinçle yerine oturtmaya çalışırken taşın birini çeker çekmez altından bir tavuk hemen fırladı. Anladık ki depremde 19 gündür hayatta kalan tavuk. Onu aldık, şoka girmişti, yem verdik ancak 1-2 saat boyunca bir şey yiyemedi. Sonra 'Acaba başka tavuk var mı?' diye bakarken bir tane daha çıktı. Onu da kurtardık."

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