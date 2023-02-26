Tuzla Belediyesi ve HAYAD işbirliğiyle Hatay Kırıkhan'da 160 konteyner kurulacak

HATAY (AA) - HALİS AKYILDIZ - Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) ve Tuzla Belediyesi işbirliğiyle Kırıkhan ilçesinde 160 konteyner kurulacak.

HAYAD Genel Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine, derneğin bölgede 13 yıldır hizmet verdiğini, aynı zamanda depremzede olarak dernekçe bu süreçte de sahada olduklarını söyledi.

Vardı, 13 yıldır birlikte çalıştıkları Tuzla Belediyesinin kendilerine yardımcı olduğunu ifade ederek, Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve ekibinden oluşan yaklaşık 250 kişinin ilk haftadan itibaren sahada olduğunu belirtti.

Yazıcı'nın kente 5-6 kez gelerek çalışmaları organize ettiğini anlatan Vardı, "10 dönümlük yerimizi tahsis ederek burada acil konteyner kurulması için çalışmalara bir hafta içinde başladık. Teknik heyet, Tuzla Belediyesinin bütün personeliyle araç ve gereçleri burada. Allah nasip ederse 10-15 gün içinde (teslim edecek şekilde) içi dayalı döşeli, elektriği, suyu, jeneratörü, su deposu olan bir sistemle bölge insanının yaşayacağı bir yer tasarladık. Tuzla Belediyesi ve HAYAD olarak üç konteyner kentte insanlarımızı ciddi manada hayatta tutabilecek yaşam alanı oluşturduk." dedi.

Vardı, parkeler döşendikten sonra konteynerlerin kurulacağını ve depremzedeleri alana getireceklerini söyledi.

- Konteynerler dayalı döşeli olacak

Tuzla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeli Hakan Gençtürk de deprem bölgesinde ilk olarak arama kurtarma ekiplerinin çalıştığını belirterek, ardından hasar tespit çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Bütün konteynerlerin arasının ikişer metre olacağını dile getiren Gençtürk, 21 metrekarelik konteynerlerin içinde tuvalet, banyo, mutfak ve yatak odasının bulunduğunu, dayalı döşeli olarak depremzedelerin kullanımına sunulacağını söyledi.

Gençtürk, "Tuzla 1" ve "Tuzla 2" alanında toplam 160 konteynerin yer alacağını anlatarak, bu alanlarda park, mescit, sosyal market, revir gibi bölümlerin bulunacağını belirtti.

Vatandaşların dışarıya gitmeden ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde planlama yapıldığını dile getiren Gençtürk, "Akabinde Tuzla 3 de devam edecek. Tuzla Belediyesi olarak tüm ihtiyaçlarımızı Kırıkhan bölgesinden yapmaktayız ki buradaki esnafımıza bir nebze de olsa katkısı olsun." ifadelerini kullandı.



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