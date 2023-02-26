İskenderunspor, teknik direktör Levent Şahin ile anlaştı

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HATAY (AA) - TFF 2. Lig kulüplerinden İskenderunspor'un sezon sonuna kadar teknik direktör Levent Şahin ile anlaştığı bildirildi.

Başkan Hakan Bolat, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulübün teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Levent Şahin ile anlaştığını belirtti.

Açıklamasında Bolat, "Teknik direktörümüz Levent Şahin, hiçbir ücret almadan takımımızda görev yapacaktır. Anne memleketi İskenderun olan hocamız Levent Şahin yaşadığımız deprem felaketinde üç kuzenini ve bir eniştesini İskenderun'da kaybetmiştir. İlk andan itibaren her yarayı sarmak adına büyük bir çaba göstererek acımızı paylaşan ve bu süreçte takımımızın başına geçen hocamıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

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