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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Diyanet Vakfı depremzedelere yardımlarını sürdürüyor

AA

Türkiye Diyanet Vakfı depremzedelere yardımlarını sürdürüyor

HATAY (AA) - HALİS AKYILDIZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde afetzedelerin yardımına koşan Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, barınma, gıda gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Hatay'da kurdukları çadır kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralananlara acil şifa diledi.

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 05.00 sularında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koordinesinde Diyanet'in üst kademesindeki yöneticilerle bir araya geldiklerini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Durum değerlendirmesi yapıldıktan sonra hemen alana intikaller başladı. Öyle zannediyorum ki bölgeye ilk intikal eden ekiplerin arasında Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı var. O günden bugüne 1300 civarında tırla yardım getirdik, muhtelif içerikleri olan tırlar. Deprem bölgelerinin geneline getirdik. Bunun yanında 390 civarında kamyonetle yine değişik gıdaları ihtiva eden yardımlarımızı intikal ettirdik. Bu da deprem bölgelerinin tümüne."

- 17 bin 500 görevliyle depremzedelerin hizmetindeler

Turan, şu anda alanda hem Türkiye Diyanet Vakfı hem de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaklaşık 17 bin 500 civarında görevliyle depremzedelerin hizmetinde olduklarına dikkati çekerek, yardımların sürekli geldiğini söyledi.

Hatay'daki bu çadır kentte oluşturulan mobil mutfakta günlük 12 bin kişiye sıcak yemek verdiklerini dile getiren Turan, "Hatay'ımızın değişik yerlerinde, Kahramanmaraş'ımızda, Adıyaman'ımızda, Malatya'mızda... Yani kısaca kendimizi şöyle tarif ediyoruz; devletimizin emrinde, insanımızın hizmetinde olan kuruluşuz. Nerede bir gözyaşı, ızdırab, ihtiyaç, ses, nefes varsa ve 'Diyanet nerede?' denildiği her noktada varız, yetişmeye çalışıyoruz. Çok büyük afetle karşı karşıyayız. Cenabıhak böyle bir afeti bir daha göstermesin." ifadesini kullandı.

- "Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ayağa kalkmadıkça buradan ayrılmayacağız"

İzani Turan, bugüne kadar kurdukları mutfaklardan 3,5 milyona yakın kişinin yararlandığını, bunun yanı sıra çadır ve konteyner kent çalışmalarının olduğunu belirtti.

Planlamalarına ilişkin bilgi veren Turan, şunları kaydetti:

"Gaziosmanpaşa Kaymakamımız ile görüştüm, onlardan bir alan istedik. Gücümüz yeterse o alanı dolduracağız. Belki hayır için gelen birtakım küçük kuruluşlar zamanla burayı terk edecek ama Türkiye Diyanet Vakfı aynı zamanda devletle, Diyanet'le iltisaklı bir vakıf olması hasebiyle buradan asla ayrılamayız. Şu anda deprem bölgesinde bulunan kardeşlerimiz, müftülerimiz, hocalarımız var. Bunların kahir ekseriyeti şu kanaatte; Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ayağa kalkmadıkça buradan ayrılmayacağız. Kaderimiz burayla çizilmiş. Burada olacağız ve bu hizmeti yürütmeye çalışacağız. Bu hizmetlerimize destek veren gerek Avrupa'da kendi vatandaşlarımız gerek İslam aleminde öyle ülkeler var ki hakikaten suya muhtaç olduğunu bildiğimiz birçok yardımımızı alan ülkelerden insanlar harçlıklarını biriktirmiş, ekmeklerini bölerek yardım etmek için koşuyor."

Turan, çadır kentlerde şu ana kadar hizmete sundukları 2 bin 500 civarında çadırın bulunduğunu sözlerine ekledi.

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