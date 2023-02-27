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Samandağ'da depremin yaralarını sarma çalışmaları sürüyor

AA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan çalışmalar sürüyor.

Samandağ'da depremin yaralarını sarma çalışmaları sürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan çalışmalar sürüyor.

İlçede depremin ardından 6 binin üzerinde çadır dağıtıldı. Ayrıca 9 noktada ve kırsal mahallelerde 2 binden fazla çadırla geçici barınma merkezleri oluşturuldu.

Askeri personelin desteğiyle kırsal bölgelere gönderilen çadırların ihtiyaç bulunan alanlara kurulmasına devam ediliyor. İlçede 4 konteyner kentin kurulması çalışmaları da sürüyor.

İlçede 10'dan fazla mobil mutfakta yaklaşık 20 bin depremzede için yemek hazırlanıp servis ediliyor. Samandağ'daki tüm çadır kentlerde depremzedelere 3 öğün yemek sunuluyor. Hazırlanan yemekler, kırsal mahallelerdeki afetzedelere de ulaştırılıyor.

Kurulan kreş çadırında da çocuklara yönelik aktiviteler yapılıyor.

- "Yardım eli uzatanlardan Allah razı olsun"

İlçeye bağlı Çevlik Mahallesi'nde 103 çadırdan oluşan yaşam alanına yerleştirilen 3 çocuk annesi 43 yaşındaki depremzede Eser Beyaz, AA muhabirine, kiracı olarak oturduğu evin depremde kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Evden yalın ayak çıkabildiklerini belirten Beyaz, bir süre araçlarda yattıklarını dile getirerek, "Sağ olsun devletimizden bu çadırlar kurulduktan sonra buraya geldik, yerleştik." dedi.

Depremin şokunu atlatamadıklarını anlatan Beyaz, "Çok büyük bir acı yaşadık, anlatılmaz. Bize devlet tarafından sağlanan imkanlar, Allah razı olsun, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok memnunuz, açıkta değiliz. Yani tabii ki bir insanın evi gibi, yurdu gibi olamaz ama hiç yoktan sokakta yatmıyoruz. Örtünecek bir battaniyemiz var üstümüzde. Allah binlerce kez devletimizden razı olsun. Bütün yardım eli uzatan halkımızdan binlerce defa Allah razı olsun. Allah hiç kimsenin başına getirmesin böyle bir felaketi, böyle bir afeti." ifadelerini kullandı.

Beyaz, çadır kentteki banyo sorunun da çözülmesini beklediklerini dile getirdi.

- Psikososyal destek uzmanları sahada

Psikososyal destek ekipleri, depremzedelerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çevlik Mahallesi'nde görev yapan psikososyal destek ekibinden sosyal çalışmacı Ünal Gölbaşı, Muş AFAD'dan görevli olarak bölgeye geldiğini ifade etti.

Çadır kent alanında depremzedelere destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Gölbaşı, şunları söyledi:

"Depremden sonra psikososyal destek faaliyetleri adına buraya görevlendirildim. Samandağ'daki çadır kentlerimizde psikososyal destek faaliyetlerini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli bir şekilde ilerletiyoruz. Burada bir çocuk çadırı oluşturduk. Bir de psikososyal destek çadırımız var. Çocukların depremden sonra travmalarını azaltabilmek adına burada çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Hem okul alanının da dışında kaldılar. Buradaki etkinliklerle onların bu travmatik süreci daha iyi atlatabilmeleri adına faaliyetler planlıyoruz. Bireysel aile görüşmeleri de yapıyoruz. Bunları not alıyoruz. Destek anlamında şu ana kadar 350'ye yakın ailemiz ile görüşme gerçekleştirildik."

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