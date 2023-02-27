Azerbaycan'daki Türk iş insanlarından depremzedeler için yardım seferberliği

HATAY (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Azerbaycan'daki Türk iş insanlarının koordinesinde toplanan yardımlar, tırlar, trenler ve uçaklarla depremzedelere ulaştırıldı.

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaşandığı 6 Şubat günü Azerbaycan'daki 11 Türk iş insanı "Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformu" oluşturarak yardım faaliyetlerine başladı.

Bakü'deki faaliyetler kısa süre içinde Azerbaycan devletinin desteğiyle bir spor salonuna taşındı.

Azerbaycan halkının büyük desteğiyle toplanan yardımlar, Türkiye'deki deprem bölgelerine tırlar, trenler ve uçaklarla gönderildi.

- "Sevk ettiğimiz bütün yiyecek ve malzemeleri AFAD'a teslim ettik"

Azerbaycan'daki Türk iş insanlarından Ramazan Karaşahin, AA muhabirine, depremin yaşanmasının hemen ardından organize olduklarını ve yardım toplamaya başladıklarını anlattı.

Başlattıkları kampanyanın sosyal medya üzerinden çok sayıda kişiye ulaşmasıyla yardım miktarının arttığını belirten Karaşahin, Azerbaycan'dan içerisinde gıda, giyecek, jeneratör, ısıtıcı ve çadırların yer aldığı 160 tırlık yardımın geldiğini dile getirdi.

Karayolunun yanı sıra deprem bölgelerine tren ve uçakla da yardımların ulaştırıldığını aktaran Karaşahin, "Demir yoluyla 25 vagon, 510 ton gıda maddesi gönderdik ve Malatya bölgesine teslim edildi. Bunun dışında 5 uçağımız sevk oldu. İlk etapta acil olan ilaç, çadır ve jeneratörlerin hızlı bir şekilde sevkiyatı gerçekleşti. Azerbaycan'dan sevk ettiğimiz bütün yiyecek ve malzemeleri AFAD'a teslim ettik. AFAD da bölge içerisinde bunların dağılımını yaptı. Bugün Hatay Samandağ'dayız. Gelip ziyaret etme sebebimiz; durumları canlı bir şekilde yerinde görmekti. AFAD'ın koordinasyonlarına baktık. Mükemmel bir koordinasyon söz konusu, devletin bütün kurumları burada." diye konuştu.

Karaşahin, yaklaşık bir haftadır bölgede 4 kişiyle inceleme yaptıklarını, ihtiyaçların değişimine göre Azerbaycan'da kalan 7 arkadaşlarına bilgi aktardıklarını söyledi.

- "Kendimiz de inanamadık"

Kendi imkanlarıyla başlattıkları kampanyaya Azerbaycan halkının büyük destek verdiğini vurgulayan Karaşahin, şöyle devam etti:

"Biz olayın bu kadar ciddi boyuta gelebileceğini düşünmedik. 11 iş adamı kendi aramızda bir para topladık. Hızlı bir şekilde malzeme alalım dedik. Bakü'de bir pazar merkezi var. Oradan gidip alışveriş yaptık, geldikten sonra artık sosyal medyada duyulmuştu. Biz iki saat içerisinde 5, 18 saat içerisinde 25 tır malzeme sardık. Yani kendimiz de inanamadık nasıl bir şey olduğuna ama Allah yardım etti. Azerbaycanlıların gönülden yardımseverliğine biz şahit olduk. Hatta üzerindeki ceketi çıkartıp 'Bunu da gönderin' diyen insanlara şahit olduk. Bu yardımların birçoğu Azerbaycan vatandaşlarının Türk vatandaşlarına, kendi kardeşlerine gönderdiği yardımlar. Biz sadece bu işin organizasyon tarafında yer aldık."

Karaşahin, depremzedelere yardımlarının bundan sonra ihtiyaç duyulan malzemelere göre artarak devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.