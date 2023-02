Hatay'da depremzede öğrenciler Mehmetçik Okulu'ndaki etkinliklerle moral buluyor

HATAY (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN/SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Hatay'da kurulan Mehmetçik Okulu'nda, Kayseri'den gelen öğretmenler ve askerler, el ele vererek depremzede öğrenciler için çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a intikal eden Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan askerler, nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetleri gerçekleştirdi. Depremzedeler için gece gündüz çalışan Mehmetçik, Serinyol'daki çadır kentte Mehmetçik Okulu kurdu.

Çadır kentteki depremzede öğrenciler için kurulan okula, Kayseri'den de gönüllü olarak 21 öğretmen geldi.

Gönüllü öğretmenler ve askerler, Mehmetçik Okulu'nda depremlerde kimi evini, okulunu, kimi de yakınlarını kaybeden öğrencilere moral verebilmek için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Gönüllü öğretmenlerden Hüseyin Bulut, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının gönüllü personel duyurusu doğrultusunda müracaat ederek, Hatay'a geldiklerini söyledi.

Mehmetçik Okulu'nda çocuklara yönelik faaliyetler yapmaya çalıştıklarını anlatan Bulut, şöyle devam etti:

"21 gönüllü öğretmenle Kayseri'den yola çıktık. Her birimiz ayrı yerde görev yapıyoruz. Burada da çok güzel çalışmalar yapılmış. Herkes burada canla başla mücadele ediyor. Eğitim, sınıf ortamı hazırlayalım istedik. 1. Komando Tugayı'ndan askerlerimiz de ilk zamandan beri buradalarmış. Askerlerimiz zaten çalışmalar yapmış. Gördüğünüz gibi çadır sınıf oluşturmuşlar. Bizim de daha sonra oluşturduğumuz 4 çadır sınıfımız var. Burada öğrencilerimizin uzak kaldıkları okul ortamını, mutluluğunu, özlemini giderelim istedik. İlk etapta 8. ve 12. sınıflar için destekleme ve yetiştirme kurslarımız olacak. Bu kurslara katılacak öğrencilerimizi toparlıyoruz."

Bulut, 200 öğrenci kapasitesi bulunan Mehmetçik Okulu'nda öğrencilerin eğitimden eksik kalmaması adına her türlü gayreti göstereceklerini belirtti.

- "Okula sıfırdan başlamış gibiyiz"

6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Sabahat Yazar da çadır kentte kendileri için yapılan Mehmetçik Okulu'nu çok beğendiklerini anlattı.

Arkadaşlarıyla beraber burada askerler ve öğretmenleriyle eğlenceli aktiviteler yaptıklarını vurgulayan Yazar, şunları kaydetti:

"Boyama yapıyoruz, oyun oynuyoruz. Her gün eğleniyoruz. Sıkılmak gibi bir duygu yok içimizde. Her gün etkinlik yapıyoruz. Yakında ders de başlayacak burada. Diğer arkadaşlarımızdan uzak kalmayacağız, her gün derse gireceğiz. Kayseri'den asker ve öğretmenlerimiz de bizi yalnız bırakmadı. Okul ortamıyla aynı. Normal bir okuldan hiçbir farkı yok. Tahta var, öğretmen, öğrenci var. Sıralar bile yepyeni. Okula sıfırdan başlamış gibiyiz. Hiçbir eksiğimiz yok. Diğer şehirdeki öğrencilerden hiçbir farkımız yok. Geride de kalmayacağız, eğitime devam edeceğiz."

