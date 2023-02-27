Hatay'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Küçükdalyan Mahallesi Yeşilova Caddesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

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