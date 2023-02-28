Hatay'daki 200 çadırın elektrik ihtiyacını ASPİLSAN Enerji karşılıyor

HATAY (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN/SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Birçok sektöre enerji çözümleri sunan ASPİLSAN Enerji, Hatay'da kurdukları güneş panelleriyle yaklaşık 2 bin depremzedenin kaldığı çadır kentin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı bölgelerin elektrik ihtiyacını karşılamak için Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluşu olan ASPİLSAN'ın yetkilileri harekete geçti.

Depremin ilk günlerinde Kahramanmaraş'taki bir çadır kentin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan paneller, bölgeye elektrik verilmesinin ardından Hatay'da 200 çadırın bulunduğu Narlıca Mahallesi'ndeki çadır kente taşındı.

Narlıca Mahallesi'ndeki çadır kente kurulan sistem, depremzedelerin bireysel elektrik ihtiyacını karşılıyor ve bölgenin aydınlatılmasını sağlıyor.

- "İhtiyacı karşılıyor olmaktan mutluluk duyduk"

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, AA muhabirine, enerji depolama sistemini kurgularken güneş enerjisinin depolanmasıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Depremin ardından hemen harekete geçtiklerini anlatan Özsoy, "Bu kapsamda da bir küçük enerji depolama sistemini özellikle hudut karakollarında veya müstakil karakollarda kullanmak için savunma sanayisine yönelik olarak tasarlamıştık. Bunu da Kilis'te bir karakolda denemiştik. Bu test süresinin bitmesine müteakip bu sistemi ASPİLSAN'a getirmiştik. Bu menfur olay meydana geldi, 'Depremde biz ne yapabiliriz?' diye düşündüğümüzde özellikle çadır kentlerin kurulmasına paralel olarak buralardaki enerji ihtiyacını karşılayabileceğimizi düşünerek hemen AFAD'la koordine edip sistemi hazır hale getirerek Kahramanmaraş'a gönderdik." diye konuştu.

Özsoy, 10 gün Kahramanmaraş'ta hizmet veren sistemi orada ihtiyaç kalmayınca talep doğrultusunda Hatay'a taşıdıklarını belirtti.

Ülkenin bu yöndeki bir ihtiyacını karşılamanın önemli olduğunu ifade eden Özsoy, şöyle devam etti:

"Buradaki çadır kentte 200 çadırın telefon şarjlarından aydınlatmaya kadar elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. 8 gündür arkadaşlarımız burada. Herhangi bir ilave enerji sistemi kullanmadan, güneşten elde ettiğimiz enerjiyi depolamak suretiyle 200 çadırlık bu çadır kentin aydınlatmasını yapıyoruz. Bu tabii bizim bir prototipimiz. Yeni başladığımız bir sürecin başlangıç noktası. Ülkemizin büyük bir felaket yaşadığı dönemde böyle bir ihtiyacı karşılıyor olmaktan da mutluluk duyduk. Gelecekte inşallah bu sistemleri daha mobil, daha büyük ihtiyaçları karşılayacak şekilde yapmak suretiyle de deprem bölgesi olan ülkemizde de bu ihtiyaçlara anında cevap verecek alternatifleri hazırlamış olacağız. Bununla ilgili gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Biz normalde 50 kilovatlık bir sistemle şu anda ihtiyaca cevap veriyoruz. Tabii bu modüler bir sistem. Bataryaların sayısını artırmak suretiyle istenen güçte üretmek mümkün."

Ferhat Özsoy, bulundukları bölgede ihtiyacın kalmamasıyla bu sistemi başka bir yere taşıyacaklarını ifade etti.

- "Turna" isimli mini depolama cihazı geliştirdiler

Depremlerden sonra "Turna" ismini verdikleri mini bir depolama cihazı da geliştirdiklerini belirten Özsoy, "Bu önemli bir enerji depolama cihazı. Hem şehir cereyanı gibi elektrik alabiliyorsunuz hem de doğru akım alıp cep telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Buradaki vatandaşlarımızın istifade etmesi için özel olarak tasarlandı. Aynı zamanda da ışıldak olarak da kullanılabiliyor. Bunu da yaklaşık bir hafta içerisinde tasarlayıp bölgeye getirdik. Seri olarak üretip göndereceğiz. Bölgedeki vatandaşlarımız kullanmış olacak." değerlendirmesini yaptı.

Depremzedelerden Ayşegül Öztaş da sistemden çok memnun olduklarını ve ASPİLSAN sayesinde elektrik ihtiyaçlarını giderdiklerini ifade etti.

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