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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İskenderun'da depremin yaralarını sarma çalışmaları sürüyor

AA

İskenderun'da depremin yaralarını sarma çalışmaları sürüyor

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan, hasar gören veya evlerine deprem korkusuyla giremeyen İskenderunlular, çadır kentlerde hayatlarını sürdürüyor.

İskenderun ilçesinde depremden sonra evlerini boşaltan çok sayıda kişi, çadır kentlerde kendilerine yeni bir hayat kuruyor. İlçe genelinde 60'a yakın çadır kent kurulurken, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Muradiye Mahallesi'nde kurulan çadır kentte de yaşam başladı. Aileleriyle burada barınmaya başlayan vatandaşlar, depremin izlerini az da olsa unutmaya çalışıyor.

Çadır kentte eşi, çocukları ve torunlarıyla yaşayan Zehra Ödük (65), AA muhabirine, depremde 2 evi ve 1 dükkanının yıkıldığını, araçlarının da enkazda kaldığını söyledi.

Deprem öncesi ekonomik durumunun iyi olduğu anlatan Ödük, "Şimdi çadırda yaşıyorum. 3 oğlum var hepsi sağ salim kurtuldular. Evlerinden çıktılar sonra bina yıkıldı. Allah'a bin şükür sonra bir baktım askerler geldi ve bizi kucakladı. Kimimiz terliksiz koştuk, ceketsiz indik arabalara. Askerler benim ayakkabımı giydirdi." diye konuştu.

Fatma Öz de eşi ve oğlunun kendisini ağır hasar gören evlerinden çıkardığını dile getirdi.

Depremden sonra bir süre arabada kaldıklarını aktaran Öz, "Allah'a yine şükretmek gerekiyor. Çok insanlarımız kayboldu, canlarımız gitti. Ama şükür hamdolsun canımıza bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

Çadır kentin koordinesinden sorumlu Reşit Mercan da çadır kentin 1 hafta önce kurulmaya başlandığını söyledi.

BM'den getirilen 132 çadır ile 6'da özel çadırın alanda yer aldığını anlatan Mercan, "Toplam 138 çadır var. Tuvaletleri konumlandırdık. Duşlar geldi ve bağlantısı yapılacak. Elektrik bağlantıları yapılıyor. Bir haftaya kadar inşallah burada sıkıntımız kalmaz." dedi.


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