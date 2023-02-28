Altındağ Belediyesi depremden etkilenen Arsuz'da günlük 2 bin kişiye yemek veriyor

HATAY (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Ankara'nın Altındağ Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde evleri yıkılan veya hasar gören, evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin barındığı Arsuz Expo Fuar Alanı'nda günlük 2 bin kişiye yemek hizmeti sunuyor.

Depremlerin en çok etkilediği yerlerin başında gelen, çok sayıda binanın yıkıldığı Arsuz'da vatandaşlar yaşadıkları korku nedeniyle sağlam dahi olsa evlerine girmek istemiyor.

Arsuz Expo Fuar Alanı'na yerleşen vatandaşlar, burada depremin etkilerini atlatmaya çalışıyor.

Deprem bölgesinde ilk günden itibaren etkin faaliyet yürüten Altındağ Belediyesi ekipleri, buradaki depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için çabalıyor.

Her gün kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere 2 bin kişilik yemek çıkaran belediye ekipleri, alandaki temizlik işlerine de yardım ediyor.

- "Depremin izlerini el birliğiyle sileceğiz"

Yemek dağıtımında sorumlu Altındağ Belediyesi personeli Ahmet Nuri Polat, AA muhabirine, depremin ikinci günü İskenderun ilçesine adeta üs kurduklarını söyledi.

Polat, iş makinesi desteğinin yanı sıra sıcak yemek hizmeti verdiklerini belirterek, "Sabah ve akşam 1000'er olmak üzere 2 bin kişiye yemek veriyoruz. Burada ekip olarak depremzedelerin bir nebze de olsa yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar da belediyemizin vermiş olduğu hizmetten memnun. Bunu sürekli dile getiriyorlar. Bir aile olmuş durumdayız." dedi.

Depremzedelerin kaldığı alanda temizlik çalışmalarına da katkı sağladıklarını dile getiren Polat, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin İskenderun ilçesinde sokakların temizlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Polat, olası bulaşıcı hastalıklara karşı da önlem almaya çalıştıklarını anlatarak, "Vatandaşlar da burada kalmamızı istiyor. Depremin izlerini el birliğiyle hep beraber sileceğiz. Yemekleri kendimiz yapıyoruz. Belediyemiz malzeme temininde bulunuyor. Tırlarla buraya malzemelerimiz geliyor. İçme sularında problem var. Kesinlikle hiçbir üründe şebeke suyu kullanmıyoruz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.