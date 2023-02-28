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Hatay Dörtyol'daki meslek lisesi depremzedelerin ihtiyaçları için seferber oldu

AA

Hatay Dörtyol'daki meslek lisesi depremzedelerin ihtiyaçları için seferber oldu

HATAY (AA) - HALİS KALKAN - Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler için yemek pişiriliyor, temizlik malzemesi üretiliyor.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, okuldaki gönüllü öğretmen ve öğrenciler afetzedeler için yemek ve temizlik malzemesi üreterek AFAD aracılığıyla bölgeye ulaştırıyor.

Sıcak yemek, ekmek, sıvı sabun, çamaşır suyu, dezenfektan ve kolonya üretimiyle depremzedelerin yanı sıra bölgedeki görevli ve gönüllü personelin de ihtiyaçları karşılanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, AA muhabirine, depremlerin ardından Dörtyol ve çevresinde yaraların sarılmasına katkıda bulunmak için gayret ettiklerini söyledi.

Sarsıntıların Dörtyol'da da güçlü şekilde hissedildiğini belirten Toksoy, buna rağmen Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından okullardaki imkanları afetzedelere hizmet için seferber ettiklerini vurguladı.

Toksoy, deprem bölgesinin acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını dile getirerek, "İlçemizde özellikle Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin mutfağında günlük 35 bin yemek çıkarma imkanımız vardı. Biz de ilk günün sabahı hemen depremzedelerimize bu yemeklerimizi ulaştırdık, 3 öğün sıcak yemek verdik." dedi.

- "Normalleşme sağlanana kadar bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz"

Depremden en az etkilenen okulları afetzedeler için barınma merkezi haline getirdiklerini anlatan Toksoy, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki 40 okulumuzu depremzedelerimize açtık. Okullarımızda yaklaşık 2 bin 900 depremzede kalmaktadır. Bu depremzedelere yemeklerini Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizden göndermekteyiz. Aynı zamanda bu okulumuzun günlük 15 bin ekmek üretimi devam ediyor. Kimya bölümü de yer dezenfektanı, sıvı sabun, kolonyayı ortalama 9 bin litre civarında günlük üretim kapasitesiyle üretiyor. Okullarımızın, AFAD'ın ihtiyaçlarını buradan karşılamaya çalışıyoruz. Onlara hizmet etmenin mutluluğu içindeyiz. Normalleşme sağlanana kadar bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz."

Kimya bölümü öğretmenlerinden Erol Can da depremden etkilenenler için gönüllü öğretmen ve öğrencilerle üretime devam edeceklerini aktardı.

Öğrencilerden Abdulkadir Yaprak, "İlk günden itibaren, depremleri yaşayan biri olarak burada gönüllü yardım ediyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz." ifadesini kullandı.

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