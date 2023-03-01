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GÜNCELLEME - Hatay'da 4,4 büyüklüğünde deprem

AA

GÜNCELLEME - Hatay'da 4,4 büyüklüğünde deprem

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık, taramalarımız sürüyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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