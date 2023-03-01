Hatay'da gönüllü psikologlar, depremin çocuklar üzerindeki izlerini silmeye çalışıyor

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HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Arsuz ilçesinde gönüllü psikologlar, depremzede çocukların yaşadığı afet travmasını atlatabilmesi için etkinlikler düzenliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Arsuz'da belediye ve Türk Psikologlar Derneği işbirliğinde, öğretim görevlisi psikolog Esra Güven'in koordinesinde gönüllü ekip oluşturuldu.

Gönüllü ekip, depremler nedeniyle Çetillik ve Karaağaç semt pazarlarında kurulan çadır kentlerde kalan çocukların yaşadığı travmayı atlatabilmeleri için etkinlikler yapıyor.

- Oyunlar oynayıp sanatsal etkinlikler düzenliyorlar

Gönüllü 8 psikolog, 4 psikolojik danışmandan oluşan ekip, çadır kentte oluşturulan oyun alanında çocuklarla boyama yapıyor, müzik eşliğinde dans ediyor. Ekip, çocuklarla çeşitli oyunlar oynuyor.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, AA muhabirine, depremin küçükten büyüğe herkesi kötü etkilediğini belirterek, arama kurtarma çalışmalarının ardından psikososyal destek faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Kendisinin çocuk doktoru, kızı Esra'nın da psikolog olduğunu ifade eden Güven, depremzedelere yönelik psikososyal çalışma kapsamında Türk Psikologlar Derneği ile işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

Güven, çadır kentte kalan çocukların deprem nedeniyle yaşadıkları zor süreci atlatabilmesi için etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Gönüllü psikologlardan Uğur Seküçoğlu da çocukların duygu ve düşüncelerini yetişkinler kadar iyi ifade edemediklerini belirtti.

Çocukların yaşadığı travmayı atlatabilmelerini sağlamak, depremin izlerini silebilmek için çalıştıklarını anlatan Seküçoğlu, bu kapsamda çadır kentte minik depremzedelerle oyunlar oynayarak sanatsal etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

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