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Depremi yaşayan hekimler, Hatay'da vatandaşların hizmetine koştu

AA

Depremi yaşayan hekimler, Hatay'da vatandaşların hizmetine koştu

HATAY (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ/İBRAHİM YOZOĞLU - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye koşan gönüllü sağlık personelinin yanı sıra aileleriyle depremi yaşayan doktorlar da yaraları sarmak için durmaksızın görev yapıyor.

6 Şubat'taki depremlere Hatay'da yakalanan aile hekimi Ali Kanatlı ile Adana'da yaşayan aile hekimi Mürşit Enes Akyüz, felaketin ardından yıkımın en fazla olduğu kentlerden Hatay'da depremzedelerin yardımına koşuyor.

Defne ilçesi Sevgi Parkı'nda kurulan çadır muayenehanelerde vatandaşları sağlık taramasından geçiren gönüllü doktorlar, burada basit müdahaleleri yapıyor.

Ülkenin farklı noktalarından yardıma koşan sağlık personeline ev sahipliği de yapan Kanatlı ve Akyüz, kırsal mahallelere giden gezici ekiplere destek oluyor.

Aile hekimi Ali Kanatlı, AA muhabirine, depremlere Antakya'daki evlerinde yakalandıklarını ve büyük korku yaşadıklarını belirterek, ailesini İstanbul'a gönderip hastaneye koştuğunu anlattı.

Depremin acı tablosuyla hastanede yüz yüze geldiğini dile getiren Kanatlı, tanıdığı birçok meslektaşı ile ailelerinin hayatını kaybettiğini öğrendiğini söyledi.

Kanatlı, aile sağlığı merkezleri ve hastanelerin de ağır hasar gördüğünü, bu süreçte İl Sağlık Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalara destek olmak için bir gönüllü hareketi başlattıklarını ifade ederek, "Hemen gönüllü hekimler, hemşireler gelmeye başladı. Daha sonra ekipleri büyüttük, araç kiraladık. Araçlara hekim, hemşire ve birer klinik psikolog ile kadın, yaşlı ve bebek sağlığına ilişkin malzemeleri de koyarak köylere göndermeye başladık." dedi.

Bugüne kadar 120 köyde faaliyet yürüttüklerini aktaran Kanatlı, gittikleri köy ve mahallelerde sağlık hizmeti vermenin yanı sıra insanlara yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kanatlı, Türk Psikiyatri Derneğinden gönüllü doktorların da depremzedelere destek için sahada olduklarını, gezici ekiplerin mümkün olduğu kadar çok vatandaşla temas kurmaya gayret ettiğini belirterek, bu fedakarlığın unutulmayacağını dile getirdi.

Psikolojik desteğin önemine işaret eden Kanatlı, şöyle konuştu:

"Depremzedeleri Türk halkının sevgisi, şefkati ayakta tuttu. İlk bir hafta Hatay-Adana yolu tırlardan tıkandı. Hiçbir ayrım gözetmeden vakıflar, dernekler, belediyeler, küçük büyük, sağ sol, hiçbir ayrım olmadan yardımlar yağdı. Bu bizi çok mutlu etti. İlk sıcak anlardan sonra yavaş yavaş el etek çekilince bu sefer vatandaş kendi başına kalır. 'Ben ne yapacağım, ne olacağım?' düşüncesi başlar. Vatandaşlarımızın bu şehirde geleceğinin olduğuna inanması gerekiyor, inandırmak lazım."

Hatay'ın kadim bir medeniyete sahip olduğunu, ilklerin şehri olduğunu anlatan Kanatlı, "Anka kuşu gibiyiz, kendi küllerimizden doğacağız ve bu kültürü devam ettireceğiz. Biz bu şehri tekrar yapacağız." ifadelerini kullandı.

- "Bizim için çok ağır oldu"

Adana'da görevli aile hekimi Mürşit Enes Akyüz de depremin ardından gönüllü doktor arkadaşlarıyla harekete geçtiklerini, bölgeye gelerek depremzedelere ilaç ve tedavi konusunda yardımda bulunduklarını kaydetti.

Akyüz, "Burayı görene kadar deprem yaşadık sanıyorduk. Durum tespiti bizim için çok ağır oldu. Aynı zamanda Hataylıyım. Buranın ayrı bir ruhu vardı. Onun etkilendiğini görmek çok etkileyici bir şey. Adana'da hafta içi aile hekimliği yapıp hafta sonu buraya desteğe geliyoruz. Keşke böyle şeylere ihtiyaç olmasaydı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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