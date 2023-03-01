Hatay'da depremzede çocuklara "Hayal Tamirhanesi"yle psikososyal destek

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HATAY (AA) - İstanbul Bahçelievler Belediyesinin uzman ekiplerle oluşturduğu "Hayal Tamirhanesi Mobil Oyun Aracı", Hatay'da çocukların deprem travmasını atlatabilmeleri için aktiviteler düzenliyor.

Kentte yardım çalışmalarını sürdüren İstanbul Bahçelievler Belediyesi, çocuklara psikososyal destek sağlamak amacıyla uzman psikologların da görev aldığı gezici aktivite aracı organize etti.

Binalar gibi çocukların yıkılan hayallerinin de tamir edilebilmesi hedefiyle yola çıkan "Hayal Tamirhanesi Mobil Oyun Aracı", depremzede çocuklar için müzikli eğlenceler, orta oyunu gösterileri, sanat aktiviteleri düzenliyor.

Proje Koordinatörü İlknur Daşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından belediye olarak Hatay'da yaraları sarmak için ilk günden bu yana canla başla çalıştıklarını söyledi.

Çocukların felaketin etkilerinden biraz olsun sıyrılabilmeleri için mobil oyun aracıyla etkinlikler düzenlediklerini aktaran Daşdemir, "Bu yıkımda sadece binaların değil insanların, çocukların hayallerinin de yıkıldığını gördük. Bu hayalleri tekrar diri tutmak adına 'Hayal Tamirhanesi' adını verdiğimiz mobil oyun aracı ile köy köy, çadır çadır dolaşıyoruz. Hatay'da girilmedik köy bırakmadan çocukların yaralarını saracağız." dedi.

Çocuklarla psikososyal aktiviteler gerçekleştirdiklerini anlatan psikolog Meltem Karakuş da "Çok üzülüyoruz ama asla umudumuzu kaybetmiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bir şekilde iyileşeceğiz. Çocuklarımıza merhem olacağız. Buradaki yaraları saracağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

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