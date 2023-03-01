Depremde hasar gören Aziz Corc Kilisesi yardım malzemeleri deposu oldu

HATAY (AA) - FERDİ UZUN/MEHMET ÇALIK - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde az hasar gören 438 yıllık Aziz Corc Kilisesi, depremzedeler yararına toplanan yardımlar için depo olarak kullanılmaya başlandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden 1585'li yıllarda inşa edilen İskenderun'daki Aziz Corc Kilisesi de kısmen etkilendi.

İç duvarlarında çatlaklar oluşan ve ibadete kapatılan kilise, depremzedelere ulaştırılmak üzere getirilen yardım malzemeleri için depo olarak kullanılıyor.

İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Cem Teymur, AA muhabirine, depremlerde büyük bir yıkım ve felaket yaşandığını söyledi.

Kilisenin farklı dönemlerde Hatay'da meydana gelen depremlerde yine hasar gördüğünü, ancak onarılıp restore edildiğini ve ayakta olduğunu ifade eden Teymur, bu depremin ise yıkıcı etkisinin yüksek olduğunu belirtti.

Teymur, depremin ilk günlerinde kilisenin bahçesinde yemek yapıp 3 öğün hizmet verdiklerini, kilisenin riskli yapısından dolayı yemekleri başka bir alanda vermeye devam ettiklerini belirtti.

Yurt içi ve yurt dışından inanılmaz düzeyde yardımlar geldiğini anlatan Teymur, ibadete kapatılmasından dolayı yardım malzemelerini kilisede depoladıklarını kaydetti.

Teymur, "Böyle bir felaketin içerisinde insanlara hizmet etmek bence en kutsal görev. Kilise veya başka alan, ibadet yeri, cami fark etmez. Benim kanaatime göre bu da ulvi bir görev. İnsana hizmet ediyor çünkü." dedi.

Deprem dolayısıyla çok sayıda kişinin kentten ayrıldığını ifade eden Teymur, kentte en kısa sürede yaşamın normale döneceğine inandıklarını söyledi.

Teymur, "Bölgede birlikte yaşama kültürünü en üst seviyede yaşamış insanlarız. Bu vatan toprakları bizim. Burada doğduk, burada büyüdük, burada öleceğiz. Bu yıkım için maalesef insanlarımız burayı terk ettiler. İnanıyorum ki devletimizin buralardaki, özellikle yerleşim alanlarıyla ilgili faaliyetleriyle insanlarımız tekrar buraya dönecekler." diye konuştu.

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