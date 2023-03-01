Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da konteyner kent çalışmalarını sürdürüyor

Deprem riski olan iller ve ilçeler listesi

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HATAY (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için hazırlanan konteynerler, belirlenen yerlere yerleştiriliyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da ilk günden itibaren yaraları sarmak için çalışan ekipler, afetzedeler için mesailerini sürdürüyor.

Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına gidermeye yönelik Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki alanda konteyner kent kurma çalışmalarını yürütüyor.

Şantiye şefi Abdulmecid Birer, AA muhabirine, Hatay'da bin metrekarelik alanda bin konteynerlik yaşam alanı planladıklarını ve bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışma kapmasında 500 konteynerden oluşan birinci etabın zemin ıslahını gerçekleştirdiklerini aktaran Birer, "İçme suyu, kanalizasyon, enerji nakil ve yağmur suyu drenaj hatlarını tamamladık. Kentimiz için gerekli olan eğitim, sağlık, spor ve ibadethane gibi sosyal alanlarla birlikte her bölüme özel çamaşırhaneler ve çocuklarımız için oyun alanları oluşturduk." diye konuştu.

Konteynerleri yerleştirmeye başladıklarını belirten Birer, "Konteynerlerimizin 21 metrekare alanlı olup içerisinde tuvalet, lavabo ve mutfak detayları düşünülerek hazırlanmıştır. Bir ailenin asgari yaşamı için gerekli tüm tefrişatlar mevcuttur." dedi.

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