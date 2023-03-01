İskenderun'da LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere çadırlarda kurs verilmeye başlandı

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HATAY (AA) - FERDİ UZUN/MEHMET ÇALIK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği kentlerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri, Mehmetçik tarafından kurulan çadırlarda eğitim görmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında ilçede 13 noktaya askerler tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının verilmesi için çadırlar kuruldu.

Yunusemre Ortaokulunun bahçesinde iki çadırda eğitime başlayan öğrenciler, haftada dörder saat Türkçe, matematik ve fen bilgisi, ikişer saat de sosyal bilgiler ve din kültürü eğitimi alacak.

Öğrenciler, ders aralarında okul müdürü Cihangir Kaya'nın çadırlarda bağlama eşliğinde söylediği türkülerle moral bulmaya çalışıyor.

Kaya, AA muhabirine, başlangıçta 25 öğrencinin kursa geldiğini ve duyuruların artmasıyla sayının 40'a ulaştığını söyledi.

Deprem dolayısıyla başka kentlere giden öğrencilerden bazılarının kursun başlamasıyla İskenderun'a döndüğünü belirten Kaya, ilk dönem konularını tekrar anlattıklarını aktardı.

Kaya, öğrencileri LGS ve YKS'ye baştan hazırladıklarını dile getirerek, anlattıkları konularla ilgili deneme sınavları yapacaklarını ifade etti.

Kursun ilk günü öğrencilerin alışmasının zor olduğunu vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk gün öğrencinin biri 'Biraz garip hissediyorum' dedi. Bugün öğrencimi gördüğümde yüzü gülüyor ve normalleştiğini hissettik. Her şartta eğitimin verilmesi gerektiğine inanıyorum. Biz öğretmenler olarak bu yığınların arasına tohumlar ektik, onları belki bir süre gözyaşlarımızla sulayacağız ama o fidanları yetiştireceğiz, yeni tohumlar saçacağız. Ülkemizi, bölgemizi tekrar ayağa kaldıracağız. Burada da en önemli ayağın eğitim olduğunu düşünüyorum."

- "Okul, duvar arasında olmuyor her zaman"

Matematik öğretmeni Ülkiye Sözalmaz da çadırda kalmasına rağmen öğrencilerin eğitimi için çalışmaya gayret gösterdiğini belirtti.

Van'da 2011 yılında yaşanan depremin ardından bu ilde çalıştığı için sürece alışık olduğunu anlatan Sözalmaz, "Burada da benzer süreç olacağını biliyorduk. Bir şekilde eğitimin devam etmesi gerekiyordu. Öğrencilerimize destek olmak ve derslerden geri kalmamaları için mücadele ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Sevda Narin Kutlu ise üniversitede hukuk eğitimi alıp hakim olmayı çok istediğini dile getirdi.

Depremden sonra eğitim anlamında en büyük adımı bu kursla attıklarını kaydeden Kutlu, "Okul, duvar arasında olmuyor her zaman. '40 yıl düşünsem aklıma gelmez' derler, o şekilde. Bir yanımızda burukluk... Eskiden oynadığımız yerler şu anda yıkık dökük ama bizim yapmamız gereken onları geride bırakıp düzeltmek." diye konuştu.

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