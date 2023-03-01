Depremler nedeniyle Hatay'a gönderilen mamalar sahipsiz hayvanlara ulaştırılıyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gönüllüler, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle gönderilen mamalarla sahipsiz hayvanları besliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçeye gönderilen yardım kolilerinde, gıda ürünleri, kıyafet ve battaniyelerin yanı sıra mama da yer alıyor.

Mamalar, Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi gönüllülerince sahile, parklara ve bahçelere bırakılıyor.

Gönüllülerden Emine Aysu Dağ, afetten sahipsiz hayvanların da etkilendiğini belirterek, mamaları düzenli olarak ulaştırdıklarını söyledi.





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