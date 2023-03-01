Denizli'de beton mikserinin çarptığı kadın doğum gününde öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde beton mikserinin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

B.A.Ö'nün kullandığı 20 BKB 83 plakalı beton mikseri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda Hacer Türk'e (69) çarptı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılan kadının doğum gününün 1 Mart 1954 olduğu öğrenildi.

Sürücü gözaltına alındı.

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