Hatay'da depremzede çocukların yüzü, mobil istasyondan izletilen çizgi filmle güldü

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HATAY (AA) - Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklar, çizgi film izleyerek eğlendi.

Merkez Antakya ilçesinde, Serinyol Atatürk İlkokulu'nun bahçesine kurulan mobil istasyondan çocuklara çizgi film izletildi.

Okul bahçesine serilen halılara oturarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait mobil araçtan çizgi film izleyen çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

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