Diş hekimleri, depremzedelerin ağrısını dindirmek için mesaide

HATAY (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ/İBRAHİM YOZOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'a gönüllü olarak gelen diş hekimleri, mobil araçlarda depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor.

Depremlerin ardından Hatay'da, Sağlık Bakanlığı koordinesinde Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesince gönderilen mobil diş üniteleri kuruldu.

Buralarda görev alan gönüllü hekimler, hastaların çekim, dolgu ve kanal tedavisi gibi acil ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Mobil araçlarda günlük ortalama 120 hasta tedavi ediliyor.

- "Herkes elinden geleni yapıyor"

Nevşehir'den gelen diş hekimi Adnan Kaplan, AA muhabirine, depremzedelere yardım etmek için gönüllü olduğunu söyledi.

Ağrılı hastaların kanal tedavisi ve dolgu hizmetini yaptıklarını belirten Kaplan, şöyle dedi:

"İsteyerek geldim, buradaki depremzedelere dokunmak istedim. Elimden geleni sonuna kadar yapmak istedim. Depremzedelerin ağrılarını gidermeye çalışıyoruz. Açıkçası duygusal da oluyor. İnsanların mağduriyetlerini görüyoruz. Onlara dokunabilmek, ağrılarını dindirmek istiyoruz. Gerçekten çok zor durumdalar. Buraya geldiğim günden beri gözlerim dolu çalışıyorum. Milletimiz var olsun, herkes elinden geleni yapıyor, sadece biz değil."

- "Diş ünitesi olan konteynerler yolda"

Hatay Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekim Yardımcısı Mahmut Koyuncu, depremin üçüncü gününden beri mobil araçlarda vatandaşlara hizmet vermeye başladıklarını ifade etti.

Diş hekimliği hizmetini, içinde diş ünitesi olan konteynerlerde sürdürmeyi planladıklarını kaydeden Koyuncu, şöyle konuştu:

"Bizim burada kalıcı diş üniteleri olan konteynerlere ihtiyacımız var. Bunlar da yolda. Sağlık Bakanlığının organizasyonuyla Bakanlığın, Türk Diş Hekimleri Birliğinin gönderdiği ve belediyelerin göndereceği konteyner diş üniteleriyle diş hizmetlerini burada oluşturmaya çalışıyoruz. Kırıkhan, İskenderun gibi ilçelerimizde hastanelerimiz sağlam ama Antakya'da iki diş merkezimiz vardı, ikisi de enkaz. Enkaz olduğu için mecburen Antakya genelinde gezici diş ünitesi olan araçlarla depremzedelerin diş problemlerini çözmeye çalışıyoruz."

Koyuncu, farklı illerden gelerek kendilerine destek veren diş hekimlerine de teşekkür etti.



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