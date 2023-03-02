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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Alperen"lerden depremzede çocuklar için açık havada sinema hizmeti

AA

"Alperen"lerden depremzede çocuklar için açık havada sinema hizmeti

HATAY (AA) - FERDİ UZUN/MEHMET ÇALIK - Depremin ilk gününden itibaren vatandaşların yardımına koşan Alperen Ocakları Arama Kurtarma ekibi, Hatay'ın Belen ilçesinde depremzede çocuklar için açık havada film gösterimi sunuyor.

Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ömer Şimşek, AA muhabirine, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay bölgesinde ilk günden beri gönüllü olarak çalıştıklarını söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarını bitirmelerine rağmen bölgeden ayrılmadıklarını vurgulayan Şimşek, deprem bölgesindeki her insana dokunmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Depremzedelerin gıda ve çadır gibi ihtiyaçlarını karşıladıklarını vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Bugün biraz daha anlamlı bir olay olsun istedik. Şimdi 23 gündür sahada olunca az çok buradaki insanların psikolojilerinin ne olduğunu, nelerden etkilendiğini özellikle çocukların o korkuyu hala üzerlerinden atamadığını hissettik. Onlarla bugün bir açık hava sineması yapalım istedik. Bugün burada hepsini topladık. Bölgedeki tüm arkadaşlarımıza da haber verdik. Gerek araçlarla, gerek çadır kentlerden Belen bölgesinde olan tüm çocuklarımızı buraya topladık. Hem onları eğlendirelim hem bir nebze de olsun rahatlasınlar, psikoloji olarak da çok ciddi travmalar atlatıyorlar çünkü görüyoruz bunları."

Şimşek, çocukların üşümemesi için her birine polar ve battaniye de verdiklerini belirterek, film arasında oyuncak ve gofret ikramında bulunduklarını dile getirdi.

- "Sahada olmalıyız"

Bölgede çok duygusal anlar yaşadıklarına dikkati çeken Şimşek, şunları anlattı:

"Ben de iki kız çocuğu babasıyım ve bana sürekli mektup yazıyorlar, 'özledik seni' diye. Şimdi böyle bir organizasyon bizi çok başka duygulara itiyor. Ama tabi buradan şu an ayrılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu saatten sonra başlıyor buradaki asıl yardımlar, asıl insanlara dertlerini dilemek. Çünkü sahada olmalıyız. İnsanların yaşadığı şeyler gerçekten çok hafife alınacak şeyler değil. Ben çok mutluyum. Yani buradaki insanlara dokunabilmek, insanlarla dertleşebilmek. İnsanların gerçekten ciğerinde o sevgiyi o bağı hissedebilmek bize gerçekten çok farklı duygu veriyor. Rabbim böyle bir afet bir daha yaşatmasın. Rabbim devletimize de milletimize de zeval vermesin."


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