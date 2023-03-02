Hasarlı binalarda mahsur kalan "can dostların" kahramanları

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HATAY (AA) - UFUK ERTOP - Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri, depremlerden etkilenen bölgelerde hasarlı binalarda mahsur kalan hayvanları kurtarıp çıkarıp sahiplerine teslim ediyor.

Depremler nedeniyle evlerini terk eden afetzedeler, geride bıraktıkları "can dostları" için HAYTAP'a başvuruyor.

Depremzedenin verdiği adrese giden gönüllüler, kurtarma faaliyeti öncesinde binanın yüksekliği ve hasar durumuna göre eve giriş planını belirliyor.

Gönüllüler, daha sonra eve girerek mahsur kalan hayvanlara ulaşıyor.

Gönüllüler, son olarak Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'nde bulunan ağır hasarlı binadaki dairede mahsur kalan bir kediyi binaya kurdukları kapanla yakalayıp kurtardı.

Görüntülü arayarak sahibine bilgi veren ekip, kediyi muayenesi için Sümerler Mahallesi'ndeki Dostluk Parkı'nda kurulan HAYTAP Sahra Hastanesine götürdü.

- "84 kedi, 7 köpek kurtardım"

Kurtarma çalışmasına katılan gönüllülerden Ali Sivri, AA muhabirine, depremde birçok insanın "can dostlarını" yanlarına alamadan evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Antakya'da veteriner hekimlerin de olduğu 32 gönüllünün katılımıyla 12 ekip kurduklarını belirten Sivri, yetkililerin izin verdiği ölçüde çalışma yaptıklarını ifade etti.

Çoğu zaman sepetli vinçler yardımıyla hasarlı binalara çıktıklarını anlatan Sivri, yıkılma endişesi nedeniyle girdikleri binaları kısa sürede terk ettiklerini belirtti. Sivri, "Bulabilirsek hayvanları alıyoruz, bulamazsak kapan kuruyoruz ve bir gün sonra tekrardan gidip bakıyoruz. Genel hepsini kurtarıyoruz, elimizden geldiğince. Bugüne kadar sadece ben 84 kedi, 7 köpek kurtardım. Arkadaşlarımızın da çok fazla kurtardığı kedi ve köpek var." diye konuştu.

Dışarıda kalan iki arkadaşının telefon uygulaması üzerinden deprem verilerini sürekli takip ettiğini, tehlikeli durumlarda kendilerine haber verdiğini aktaran Sivri, şunları söyledi:

"Merdivenleri zaten kullanamıyoruz. Kapılar da esnediği için açılamıyor. O yüzden vinçle daireye kadar çıkıyoruz. 9'uncu kata kadar çıktığımız oldu. Çok sıkıntılı binalara da giriyoruz. Orada olduğumuz zaman sallantılar oluyor. Hemen vinçle aşağı iniyoruz. Geçmesini bekliyoruz ve tekrar devam etmezse artçılar yeniden çıkıyoruz."

- "Yakalama sürecini kısa tutmaya çalışıyoruz"

Kahramanmaraş'tan Hatay'da HAYTAP'ın çalışmalarına katılan Murat Can Budak da binalara girerken korkmalarına rağmen bir canlının hayatını kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Zaman zaman enkaz haline gelmiş binalara da girdiklerini anlatan Budak, şunları kaydetti:

"Bu bizi korkutuyor. Yıkılmış duvarların arasından geçiyoruz. Geçtiğimiz yerlerde sıkıntı oluyor ama süreci kısa tutmaya çalışıyor. 3-5 dakika arasında yakalayamadığımız kediler için kapan kurup çıkıyoruz. 8, 10, 12 saat bekleyip tekrar binalara giriyoruz. Aç oldukları ve korktukları için kendi sahiplerine bile yaklaşmıyorlar. Bazen kendileri çıkıyorlar. Bazen de direkt yakalamaya çalışıyoruz."





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