Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hatay'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan evcil hayvanların ve depremden etkilenen sokak hayvanlarının bakım ve tedavileri üç merkezde yapılıyor.

Hatay'da görev yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı koordinasyonunda, enkazdan kurtarılan kedi ve köpekler başta olmak üzere evcil hayvanlar ve sokak hayvanları, Antakya Hayvan Barınağı, İskenderun geçici hayvan bakım evi ve Kırıkhan geçici hayvan bakım evine getiriliyor.

Burada yaralarına bakılan ve rehabilite edilen hayvanlar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının barınaklarına gönderiliyor.

Ayrıca gönüllüler ve veterinerler tarafından gönderilen mamalar vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Hatay Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Türk Veteriner Hekimler Birliğinin koordinasyonunda gerekli planlamalar yapıldığını söyledi.

İlk etapta, ilde bulunan mevcut hayvan barınaklarındaki sokak hayvanlarının çeşitli illerdeki hayvan barınaklarına sevk edildiğini anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Ayrıca sahipsiz kalan başta pitbull ve benzeri saldırgan ırklar olmak üzere, sokakta kalan hayvanların daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için toplatılmalarına başlanmıştır. Bu çalışma ile hem hayvan refahı esas alınmakta, hem de hayvandan insana geçmesi muhtemel hastalıkların önlenmesi hedeflenmektedir. Yapılan planlama çerçevesinde 3 temel hayvan toplama ve sevk merkezi belirlenmiştir. Planlanan çalışmalar kapsamında, belirtilen bölgelerden toplanan hayvanlar ilgili barınak ve bakım evlerine hızla toplanacak, kapasiteleri dolmaya yakın olduğunda ise uygun çevre illerdeki hayvan barınaklarına transfer edileceklerdir."





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