Danimarkalı Bakan Dan Jorgensen, Hatay'da incelemelerde bulundu:

HATAY (AA) - Danimarka Kalkınma Yardımı ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkımın yaşandığı kentlerden Hatay'da incelemelerde bulundu.

Jorgensen, Danimarka Dışişleri Bakanlığı Mülteci Konseyi ve Kızılhaç temsilcileri ile birlikte ilk olarak Altınözü ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi'nde fay hatlarının yüzey kırıklarına neden olduğu bölgeyi gezdi, mahalle sakinleriyle görüştü.

Antakya'da yıkımın yaşandığı ve aralarında eski meclis binasının da olduğu yerleri inceleyen Jorgensen, çadır kenti ziyaret etti, Türk Kızılay psikososyal destek çadırındaki çalışmaları takip etti.

Türk Kızılay Hatay Bölge Ekip Başkan Yardımcısı Cahit Sami Gün'den çalışmalar hakkında bilgi alan Jorgensen, bir depremzede aile ile görüşerek Türkçe "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Jorgensen, ziyaretlerin ardından gazetecilere, Danimarka'nın başsağlığı dileklerini iletmek için Hatay'a geldiğini söyledi.

Bölgede felaketten etkilenmiş çok sayıda insana Danimarka'nın taziyelerini sunduğunu dile getiren Jorgensen, "Bugün gördüklerim çok üzücü, bu gerçekten çok inanılmaz bir felaket ve tabii ki bu felaketten etkilenen insanlara yardım etmemiz gerekiyor. Sahada çok cesur ve kararlı bir şekilde yardım faaliyetinde bulunan yerel yetkililer ve kuruluşları gördüm. Ama tabii ki uluslararası toplumun da yardımda bulunması gerekiyor." diye konuştu.

Danimarka'ya döndüğünde hükümete deprem bölgesiyle ilgili bir takım mesajlar vereceğini anlatan Jorgensen, şöyle devam etti:

"Bu mesajı aynı zamanda Avrupa Birliği içerisindeki meslektaşlarımla da paylaşacağım. Danimarka hükümeti şu ana kadar Türkiye'ye 10 milyon avroluk yardım tahsis etti. Bunlar bu bölgedeki en akut ihtiyaçların giderilmesi için kullanılacak. Barınma, çadır, sağlık kitleri, gıda ve su gibi ihtiyaçlar... Yerel yetkililerle, sivil toplum örgütleriyle çok yakın bir şekilde çalışıyoruz ihtiyaçların ne olduğunu bulmak için. Bunların sağlanması için uluslararası toplumdaki, Avrupa Birliği'ndeki ortaklarımızla da işbirliği içerisinde çalışacağız."

Jorgensen, daha sonra Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile görüştü.

Jorgensen'e ziyaretlerde Danimarka Ankara Büyükelçisi Danny Annan ve Büyükelçi Serdar Cengiz de eşlik etti.

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