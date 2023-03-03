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Gölcük depreminden sonra örgütlenen gönüllüler günlük 5 bin kişi için yemek hazırlıyor

AA

Gölcük depreminden sonra örgütlenen gönüllüler günlük 5 bin kişi için yemek hazırlıyor

HATAY (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Gölcük Depremi sonrası gönüllü olarak bir araya gelen, Van ve İzmir depremleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde görev alan Dayanışma Gönüllüleri, Hatay'ın İskenderun ilçesinde günlük 5 bin kişilik yemek çıkarıp afetzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

1999'da meydana gelen 17 Ağustos Gölcük Depremi'nde bir araya gelen ve daha sonraki tüm olağanüstü durumlarda görev alan Dayanışma Gönüllüleri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da hızla bölgeye geldi.

En çok yıkımın olduğu yerlerin başında gelen İskenderun ilçesinde ihtiyaçlara göre faaliyet gösteren gönüllüler, sabah, öğle ve akşam olmak üzere günlük 5 bin kişiye yemek dağıtıyor.

Mağdurların çadır, odun ve su gibi ihtiyaçlarına da koşan gönüllüler, çocuk gelişimi öğretmenleriyle küçük bireylerin de felaketin izlerini silmelerine yardımcı oluyor.

- "Donanımlı bir mutfak kurmak hedefiyle geldik"

Dayanışma Gönüllüsü Rahim Yurdakul, AA muhabirine, yanlarındaki herkesin gönüllülük esasına göre çalıştığını, özellikle 1999 depreminden sonra bir araya geldiklerini aktardı.

Ekiple uzun süredir birlikte olduklarını anlatan Yurdakul, "Bu depremde de dördüncü günü yola çıkıp beşinci günü buraya gelerek insanlara gıda yardımında bulunmak istedik. Donanımlı bir mutfak kurmak hedefiyle geldik. İlk yerleşimimizi tamamladıktan sonra biz aynı akşam yemek çıkarır duruma geldik. Yanımızda gerekli kumanyalarımızı, ilaçlarımızı, hijyen malzemelerimizi beraber getirmiştik." dedi.

Yurdakul çocuklarla da özel olarak ilgilendiklerini aktararak şöyle konuştu:

"Çocuklar için bir rehabilitasyon yapma amacıyla değerli hocalarımız, pedagoglarımız, gelişim uzmanlarımız bizlerle geldi. Onlara bir oyun alanı yarattık. Ardından hemen gerekli kontakları sağlayıp bağışçılar sayesinde alana düzenli olarak gıda, hijyen malzemesi, ısınma, barınma amaçlarına uygun olarak çadır teminine başladık. Talepleri toplayıp gıda yardımı almaya gelemeyecek durumda olanlara biz araçlarla götürdük. Şu an hala talep gelen ihtiyaçları listeliyoruz ve yerinde teslim ediyoruz. Çadırlarını kuruyoruz. Diğer ihtiyaçlarının sürekliliği için de formlar doldurup takip ediyoruz."

Yurdakul, en az 1 yıl daha faaliyet gösterip daha sonra bölgedekilere işleyişi teslim etmek istediklerini belirtti.

Gönüllülerden Barış Aydınoğlu da İskenderun'a doktor, avukat, öğretmen gibi pek çok meslek grubundan gönüllüyle geldiğini söyledi.

Kendisinin de İzmir'den geldiğini anlatan Aydınoğlu, "Düzce'de, Yalova'da bulunmuştuk. Van depremi deneyimine de sahibiz. İskenderun'da günlük yemek veriyoruz. Aynı zamanda duşları, tuvaletleri ve çamaşır yıkıma yeri kurmaya çalışıyoruz. En azından 300 ailenin faydalanmasını amaçlıyoruz. Daha önceki Daha önceki deneyimlerimiz de gösteriyor ki süreç maalesef uzun olacak. Afetin yoğunluğu ve boyutu fazla." diye konuştu.

Aydınoğlu, bölgede 10 kadar mahallede arkadaşlarının da çocuklar için etkinlikler yaparak onlara moral vermeye çalıştığını sözlerine ekledi.

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