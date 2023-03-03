T3 Vakfı Hatay'daki çadır kentlerde çocukların yüzlerini güldürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

T3 Vakfı Hatay'daki çadır kentlerde çocukların yüzlerini güldürüyor

AA

T3 Vakfı Hatay'daki çadır kentlerde çocukların yüzlerini güldürüyor

HATAY (AA) - MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da, depremzede çocuklara "T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı" ile moral ve eğitim desteği veriliyor.

Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi ve Defne Orhanlı Çadır Kenti'nde, depremden etkilenen küçük çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla "T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırı" kuruldu.

Faaliyete geçen T3 Oyun ve Etkinlik Çadırında düzenlenen atölyelerde çocuklar, kendi çadırlarında kullanmak üzere lambalar hazırlıyor, teleskopla güneş gözlemi yapıyor.

Çocuklara doğa, teknoloji, astronomi atölyelerinde ilgi çekici eğitimler veriliyor.

Gönüllü olarak deprem bölgesine gelen İzmir Seferihisar Semiha İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Süleyman Şüyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, T3 Vakfı olarak 250 gönüllüyle bölgeye geldiklerini söyledi.

Yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması ve aşevinden yemeklerin dağıtımı konusunda yardımcı olduklarını aktaran Şüyun, depremden etkilenen çocuklar için de çalışmalar yaptıklarını belirtti.

- "Burada küçük bir TEKNOFEST kurduk"

Şüyun, çocukları bir nebze olsun mutlu etmek için çalıştıklarını dile getirdi.

T3 Vakfı Oyun ve Etkinlik Çadırında çocukların güzel vakit geçirdiğini anlatan Şüyun, şöyle devam etti:

"Gün içerisinde 4 farklı etkinlik gerçekleştiriyoruz. Çocukları belirli aralıklarla yaptığımız anonslarla etkinliklerden haberdar ediyoruz. Saat 09.45'ten başlayarak 18.00'e kadar, sabah 2 etkinlik, öğleden sonra da 2 etkinlik olmak üzere toplamda 4 etkinlik gerçekleştiriyoruz. Küçük yaş grupları için boyama etkinlikleri, daha büyük yaş grupları için çim adam, akıl oyunları, VR gözlükle etkinlikler, akşam teleskopla sunum yapıyoruz. Bunların dışında da eğlence ve bilim etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Maket uçak ve robot etkinliklerimizi de gerçekleştiriyoruz. Biz burada küçük bir TEKNOFEST kurduk. TEKNOFEST'e aşık çocuklarımızın sayısı burada arttı. İnşallah daha güçlü devam edeceğiz."

Gönüllü olarak deprem bölgesine gelen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve deney eğitmeni Buse Karakoç da yaptıkları etkinliklerle depremzede çocukları bir nebze de olsa mutlu ettiklerini söyledi.

Çadır kentlerde çocuklarla eğlenceli anlar yaşadıklarını belirten Karakoç, burada boyamadan havacılık etkinliklerine kadar farklı çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'ın sembolü tarihi çarşıların esnafı yeni başlangıç için iş yerlerinin onarılmasını istiyor
YEREL HABERLER Hatay'ın sembolü tarihi çarşıların esnafı yeni ...
Hatay, enkaz tozu altında
YEREL HABERLER Hatay, enkaz tozu altında
Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan gönüllüler, çocuklara moral veriyor
YEREL HABERLER Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan gönüllüler, ...
Gölcük depreminden sonra örgütlenen gönüllüler günlük 5 bin kişi için yemek hazırlıyor
YEREL HABERLER Gölcük depreminden sonra örgütlenen gönüllüler günlük ...
Depremzede çocuklara moral etkinliği
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara moral etkinliği
Kızı, damadı ve torunlarını bulamayan baba: Enkazdan bir torba taş alıp mezar yaptıracağım
YEREL HABERLER Kızı, damadı ve torunlarını bulamayan baba: Enkazdan ...
HATAY- KIZI, DAMADI VE TORUNLARINI BULAMAYAN BABA: ENKAZDAN BİR TORBA TAŞ ALIP MEZAR YAPTIRACAĞIM
YEREL HABERLER HATAY- KIZI, DAMADI VE TORUNLARINI BULAMAYAN BABA: ...
Danimarkalı Bakan Dan Jorgensen, Hatay'da incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER Danimarkalı Bakan Dan Jorgensen, Hatay'da ...
BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez, Hatay'da çadır kenti ziyaret etti:
YEREL HABERLER BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez, Hatay'da ...
Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklar deprem ...
Danimarkalı bakan, Hatay'da fay hattının geçtiği bölgede incelemede bulundu (3)
YEREL HABERLER Danimarkalı bakan, Hatay'da fay hattının geçtiği ...
Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları yapılıyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremden etkilenen hayvanların bakımları ...
Beşiktaş tribünlerinden atılan oyuncaklar, İskenderun'a ulaştı
YEREL HABERLER Beşiktaş tribünlerinden atılan oyuncaklar, ...
Danimarkalı bakan, Hatay'da fay hattının geçtiği bölgede incelemede bulundu (2)
YEREL HABERLER Danimarkalı bakan, Hatay'da fay hattının geçtiği ...
Rektör Özlenen Özkan'dan depremzede öğrencilere ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Özlenen Özkan'dan depremzede öğrencilere ...
Hatay Arkeoloji Müzesi'nde eserlere çelik kafes ve kum torbalı koruma
YEREL HABERLER Hatay Arkeoloji Müzesi'nde eserlere çelik kafes ve ...
Hatay'daki depremzede çocuklar, Konya'dan gelen "Bilim Tırı"nı geziyor
YEREL HABERLER Hatay'daki depremzede çocuklar, Konya'dan gelen ...
Hatay´da yıkıntıların olduğu turistik caddede, antikacı nostaljik şarkılarla moral veriyor (2)
YEREL HABERLER Hatay´da yıkıntıların olduğu turistik caddede, ...
Belen'deki Türk bayraklı heykel depremden etkilenmedi
YEREL HABERLER Belen'deki Türk bayraklı heykel depremden etkilenmedi
Deprem bölgesinde 44 eczacı yaşamını yitirdi, 1200 eczane yıkıldı veya ağır hasarlı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde 44 eczacı yaşamını yitirdi, 1200 ...
Danimarkalı Bakan, Hatay´da fay hattının geçtiği bölgede incelemede bulundu
YEREL HABERLER Danimarkalı Bakan, Hatay´da fay hattının geçtiği ...
Depremin neden olduğu yıkımı aracının kamerasıyla yeniden görüntüledi
YEREL HABERLER Depremin neden olduğu yıkımı aracının kamerasıyla ...
Hatay'da depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma ...
"Karagöz amca bunlar geçecek değil mi?"
YEREL HABERLER "Karagöz amca bunlar geçecek değil mi?"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.