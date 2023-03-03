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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da çadır kentler evcil hayvanlara da "yuva" oldu

AA

Hatay'da çadır kentler evcil hayvanlara da "yuva" oldu

HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da depremzedelerin yerleştirildiği çadırlar, evcil hayvanların da barınağı oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremzedeler için Millet Parkı'nda AFAD tarafından çadır kent kuruldu.

Evi yıkılan ya da hasar gören yaklaşık 2 bin 250 kişinin konakladığı çadır kentte bazı afetzedeler, depremde kurtardıkları kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlarıyla kalıyor.

Çadır kentte yaşayan Emra Güzel, AA muhabirine, 7 yıl önce sahiplendiği köpeğiyle depremi yaşadıklarını anlattı.

"Mega" isimli köpeğinin deprem anında çok korktuğunu aktaran Güzel, "Onu yatağın başucunda bulduk. Evin içinde büyük bir hasar vardı. Deprem durduktan sonra kızlarım onu evde ışıkla aramaya başladı. Kızlarım köpeği almadan inmedi. Çok korkmuştu." dedi.

Köpeğini bir an olsun yanlarından ayırmadıklarını belirten Güzel, çadırda da onunla kaldıklarını söyledi.

6 Şubat'ta sabaha karşı yaşanan ilk deprem öncesi iki papağanı sayesinde uyanan Dudu Gök de o an ne yapacağını bilemediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kuşların sesine kalktım. Eşimin 'bir şey yok yat' demesiyle deprem başladı. Uykulu uykulu bir kalktım ki her şey aşağıda. Evimiz resmen gidip gidip geliyor. Biz zorla aşağıya indik. İlk işimiz kuşlarımızı çıkartmaktı ve eşim hemen çıkarttı. Onlar da çok korktu. Depremden beri burada çadırda kuşlarla beraber yaşıyoruz."

- "Kuşu yığıntıların köşesinde tüyleri kopmuş bir şekilde buldum"

Fatma Demirkandan da "Limon" isimli kuşuyla çadır kentte kaldığını dile getirdi.

Depremde adeta evladı gibi olan kuşunu da geride bırakmadığını ve yanına aldığını anlatan Demirkandan, şunları kaydetti:

"O an şoka girmiştim, çığlık atıyordum. Evdekileri uyandırdım. Kuşu kafesiyle beraber kapıp dışarı çıktım. Deprem devam ediyordu. Deprem anında hatırlamıyorum kuşun kafesi elimden düşmüş, kafes parçalanmıştı. Kuşu bir saat sonra yığıntıların köşesinde tüyleri kopmuş bir şekilde buldum. Oğlum kuşun kafesini birleştirdi. Şimdi burada birlikteyiz."

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