Hatay'daki çadır ve konteyner kentlerde eğitim öğretim hazırlıkları sürüyor

HATAY (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da eğitim öğretimin çadır ve konteyner kent alanlarında sürdürülebilmesi için hazırlıklar sürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) koordinasyonunda diğer illerdeki okullar afet bölgesi için seferber oldu. Bakanlık bünyesindeki okullarda yemek, soba, tulum ve çadır gibi birçok yardım malzemesi üretilip afet bölgelerine ulaştırıldı.

Hatay'da da depremzedelerin barınma, gıda, giysi gibi ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında kesintiye uğrayan eğitim öğretim faaliyetlerinin, Bakanlıkça yeniden başlayacağı tarih olarak açıklanan 27 Mart'a yetiştirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Çadır ve konteyner kent alanlarında eğitim öğretim faaliyetlerinin koordinasyonu için Bursa'dan Hatay'a atanan İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, AA muhabirine, ilk günden itibaren Türkiye'deki herkesin afetzedeler için seferber olduğunu söyledi.

MEB'in de Bakan Mahmut Özer'in koordinasyonunda sahada çok önemli hizmetler yaptığını belirten Gür, "İnşallah bu yaraları millet olarak çok hızlı bir şekilde saracağız." dedi.

Gür, Hatay'da büyük yıkımın ardından oluşturulan 80 çadır merkezinde 40 bini aşkın afetzedenin barındığını, yönetmelik gereği çadır merkezlerinin yönetiminin MEB'de olduğunu dile getirdi.

Hatay'daki 80 çadır merkezinde yönetim ofisi oluşturduklarını anlatan Gür şöyle konuştu:

"Bu yönetim ofisine Bursa Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen 200'ün üstünde öğretmenimizi atadık. Yine aynı şekilde Hatay'ı 10 bölgeye ayırarak her bir çadır merkezine bölge koordinatörlerimizi atadık. Her bölgenin üstüne bir mülki idare amiri, kaymakamımız ve onun üstünde de bir valimiz var. Böylelikle üstten alta doğru çadır merkezlerimizdeki ihtiyacı hem AFAD'a hem Kızılaya hem kolluğa ileterek huzurlu ve güvenli bir çadır yönetim hareketini kısa süre içinde Hatay'da sağladık."

Antakya İlkokulunun bahçesini lojistik merkezi haline getirdiklerini kaydeden Gür, MEB'in bütün ihtiyaçlarının diğer illerde buraya sevk edildiği bilgisini verdi.

Çadır merkezlerine, yönetim ofislerine, ilkokullara, ortaokullara bütün ihtiyaçların MEB'in kurduğu lojistik alanından gönderildiğine değinen Gür, "En kısa sürede Hatay Milli Eğitim Müdürlüğünü de devreye alıp bütün ilçelerle, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimizle koordinatörleri eşleştirerek şube müdürlerimizle Hatay'daki milli eğitimi eskisi gibi dizayn edip sağlıklı bir şekilde yönetimi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Okul öncesi eğitim faaliyetleri de sürüyor

Serkan Gür, Hatay'a gelen öğretmenlerin, okul öncesi çağındaki çocuklara da destek olduğunu belirtti.

İlkokul birinci ve ikinci sınıflar, LGS ve YKS'ye hazırlanan 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileriyle ilgili Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının önemine dikkati çeken Gür sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar deprem mağduru gençlerimiz olsa da onların geleceğini temin etmek Milli Eğitim Bakanlığımızın görevi. Bu görevi layıkıyla sürdürdüğümüzü, bu ana kadar her türlü şartta eğitimin devam edeceğini hatta hayat ve öğrenmenin de her yaşta hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin devam edeceği ilkesiyle hayat boyu öğrenme faaliyetlerimizi de çadır merkezlerinde devam ettiriyoruz. Önümüzdeki günlerde üretimleri de çadır merkezlerine taşımak istiyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın üretimlerini de çadır merkezlerinde hem öğretmenlerimizle hem çadır merkezlerinde kalan halkımızla, yetişkinlerimizle kurslar açarak, üretim yaparak ve o üretimin o çadır kentteki ihtiyacı karşılamasına yönelik çok önemli planlar da gerçekleştirdik. Bütün planlarımız bu anlamda pozitif bir şekilde ilerliyor."

Gür, öncelikle çadır kent alanlarında oluşturdukları eğitim öğretim faaliyetlerini çok kısa süre içinde kurulumları tamamlanması beklenen konteyner kent alanlarına taşıyacakları bildirdi.

Bütün konteynerlere ve konteyner merkezlerindeki sınıflara televizyon kurup bilişim ağını çocuklardan uzak tutmadan EBA dahil olmak bütün teknolojik hareketliliği öğrencilere sunacaklarını aktaran Gür, "Çok güçlü bir toplumuz. Gerçekten ecdadımızla bugüne kadar bu milletin çok özel bir millet olduğunu bugünlerde çok daha iyi anlıyoruz. Hiç kimse umudunu kaybetmesin. Biz bu yaraları çok hızlı bir şekilde sarmaya devam ettik. Bundan sonraki hayatımıza kaldığımız yerden büyük bir umutla, büyük bir heyecanla devam ediyor olacağız." diye konuştu.

