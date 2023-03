Gamze öğretmen kayıplarının acısını dindirebilmek için Kırıkhan'da çocuklara İngilizce öğretiyor

Depremde son durum: Kahramanmaraş depreminde can kaybı artıyor!

HATAY (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN/SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan İngilizce öğretmeni Gamze Toktay, kaybettiği öğrencilerinin acısını depremzede çocuklara ders vererek dindirmeye çalışıyor.

Antakya ilçesinde özel bir okulda çalışan Toktay, 6 Şubat'taki depremlerden sonra Kırıkhan'daki akrabalarının yanına yerleşti. İlçede Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce gönderilen gezici kütüphaneyi gören Toktay, burada küçük bir sınıf oluşturarak depremzede çocuklara ders vermeye başladı.

Gamze Toktay, AA muhabirine, depremde birçok kaybının olduğunu, acılarını unutabilmek için gönüllü ders vermeye başladığını söyledi.

Bölgede Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanların depremzedelere yardım ettiğini belirten Toktay, "Ben de gönüllü olarak öğretmenlik yapıyorum. Hem bana iyi geliyor hem de çocuklara. Çok zor dönemden geçtiğimiz için hiçbirimizin psikolojisi normal değil. Ders vererek kendim iyileşmeye çalışıyorum." dedi.

Yaşanan büyük afetin travmasının birlik ve beraberlik içinde atlatılabileceğini vurgulayan Toktay, her bir vatandaşın üzerine düşeni yaptığını kaydetti.

- "Biz burada birbirimizi iyileştiriyoruz"

Evinin hafif hasarlı olduğunu aktaran Toktay, şunları kaydetti:

"Kütüphaneye bakmaya gelmiştim. Çok donanımlı görünüyordu. İçinde her türlü materyal vardı. Sağ olsunlar ağabeylerimiz de bana her türlü desteği sağladı. Bu şekilde derslere başladık. Her türlü araç gereç olunca çocukların derslerden geri kalmasını istemedim. Zaten bir ay daha okul yok. Sabahları birinci sınıfları alıyorum, okuma yazma yaptırıyorum. Öğleden sonra da ilkokul ve ortaokul seviyesinde İngilizce dersi veriyorum. Akşama kadar görevli ağabeylerimizle işbirliği içinde çalışıyoruz.



Hepimiz burada bir şekilde insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu alanda gönüllü başka öğretmenlerimiz de gelmiş. Anaokulu var, psikoteknik çadırımız var, oyun parkımız var. Çocuklar oralarda da eğleniyorlar. Biz burada birbirimizi iyileştiriyoruz."

Toktay, derslerde gülüp eğlendiklerini, birlikte iyileşmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Antakya'da yıkımın fazla olduğuna işaret eden Toktay, "Çok fazla kaybımız oldu. Yakınlarımızdan, arkadaşlardan, hatta öğrencilerimden maalesef kayıplarımız var. Hepimizin acısı var ama biz burada bir şekilde normalleşmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Çocukların ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz"

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ayaş İlçe Halk Kütüphanesi görevlisi Muhammed Can Demir ise depremden hemen sonra bölgeye gelmek için gönüllü olduklarını belirtti.

Yaklaşık iki haftadır afet bölgesinde olduklarını anlatan Demir, "Kültür ve Turizm Bakanlığı gezici kütüphaneleri olarak özellikle afet bölgelerinde ve kırsal kesimde çeşitli nedenlerden dolayı eğitim hayatından mahrum kalmış çocuklara hem psikososyal destek sağlıyoruz hem de eğitim materyal ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. Bu şekilde onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Gamze hocamız da depremzede olmasına rağmen burada çocuklarımıza İngilizce eğitimi veriyor. Kütüphanemiz küçük bir okul gibi." ifadelerini kullandı.

