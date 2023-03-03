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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arama kurtarma çalışmalarının ardından şimdi de konteyner kent kuruyorlar

AA

Arama kurtarma çalışmalarının ardından şimdi de konteyner kent kuruyorlar

HATAY (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN/SERCAN KÜÇAKŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Hatay'da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 600 personeliyle depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin hemen sonrasında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunmak için hemen bölgeye hareket etti.

Depremden etkilenen Hatay'da faaliyetlerine başlayan ekipler, arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgedeki barınma ihtiyacına cevap vermek için de kolları sıvadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, AA muhabirine, depremin hemen ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatlarıyla arama kurtarma ve yardım ekipleriyle yola çıktıklarını söyledi.

Belediye olarak, kısa, orta ve uzun vadede neler yapabileceklerini görüştüklerini vurgulayan Aydınlık, "Depremin hemen ardından bölgeye gidecek yardımları koordine edebileceğimiz bir kriz masası kuruldu. Arama kurtarma yapacak ve aşevi kuracak ekiplerimiz hemen bölgeye intikal ettiler. Sonrasında bölgede arama kurtarma faaliyetleri devam ederken depremin ortaya koyduğu zarar ve normalleşme için yapılacak faaliyetler belirlenirken en önemli konulardan barınma ihtiyacı için yer tespitlerine girişildi." diye konuştu.

Aydınlık, AFAD koordinesinde Saraycık Mahallesi ve Orhanlı Kavşağı'nda barınma alanı için 2 yer tespit ettiklerini belirtti.

Orhanlı'daki çadır kentte şu anda 2 bin depremzedenin kaldığını anlatan Aydınlık, Saraycık Mahallesi'nde de 350 konteynerin yer alacağı bölgede çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Aydınlık, konteynerlerin bulunduğu bölgede depremzedeler için sosyal marketin, aşevinin, ibadethanenin ve eczanenin de yer alacağını dile getirdi.

- 54 yataklı konteyner hastane

Bölgede yüzde 90 aşamasına gelen konteyner hastane için de çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Aydınlık, şöyle devam etti:

"Burası yataklı servislerin, yataklarının da tıbbi donanımın da gelmeye başlayacağı 54 yataklı bir konteyner hastane olacak. Adeta bir ilçe devlet hastanesi burası. Ameliyathanesi, yoğun bakımı, doğum ünitesi gibi üniteler mevcut. Yine hastanemizde acil servis var. 24 saat hizmet verecek. Çadır kent Orhanlı Kavşağı'nda ise şu an için 500 çadırımız var. Burada 2 bin bin misafirimiz mevcut. Tuvaletler, duşlar ve çamaşırhane de var. Ayrıca, yine sosyal marketimiz, aşevimiz, tiyatromuz, bilim ve etüt merkezimiz de faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda kamu binalarının altyapı hizmetlerine de destek veriyoruz."

Aydınlık, inşaatı tamamlandıktan sonra konteyner hastaneyi Sağlık Bakanlığına devredeceklerini ve bunu AFAD'ın koordine ettiğini dile getirdi.

Orhanlı Kavşağı'ndaki çadır kentte 2 bin depremzedeyi, Saraycık Mahallesi'nde kurulacak konteyner kentte, sağlık çalışanlarının lojmanlarıyla beraber yaklaşık 1700 kişi ağırlayacaklarını ifade eden Aydınlık, hastanede günlük yaklaşık 1000'e yakın vatandaşa hizmet verileceğini söyledi.

Depremzedeler için yoğun bir şekilde çalıştıklarının altını çizen Aydınlık, "Depremin ilk gününden itibaren yaklaşık 600 civarında personelle, 300'e yakın iş makinesi ve araçla hizmetlerimiz sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özelinde devam ediyor." dedi.

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