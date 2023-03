Antakya'da 290 konteyner evden oluşan barınma alanı afetzedelerin kullanımına açıldı

HATAY (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kurulan, mutfağı, çamaşır makinesi, buzdolabı, ocağı ve elektrikli ısıtıcısı bulunan 290 konteyner evde 750 depremzede barınıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay'da afetzedeler için barınma alanları oluşturma çalışmaları sürüyor.

Kentte birçok noktada depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için konteyner ve çadır kent alanlarının hazırlanmasına devam ediliyor.

Çok sayıda kurum ve kuruluşun afetzedelerin barınma ihtiyacına yönelik çalışmalarının yanında Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Üçgedik Mahallesi'nde kurulan 290 konteyner ev bulunan barınma alanında depremzedeler yaşamaya başladı.

Altyapısı, elektrik ve sokak aydınlatma sistemleri ile küçük bir mahalle gibi yapılandırılan konteyner kentte afetzedelerin yemek, tuvalet, banyo, ısınma, çamaşır yıkama gibi tüm ihtiyaçları kendi yaşam alanlarında karşılanıyor.

Yemekhanede hazırlanan yemeklerden yararlanabilen vatandaşlar, isterlerse kendi mutfaklarında yemek de pişirebiliyor. Sürekli sıcak su bulunan konteynerler, tuvalet, banyo, mutfak, salon ve yatak odası bölümlerinden oluşuyor. Ayrıca ortak alanlarda yemekhane ve park gibi sosyal bölümler de bulunuyor.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı gönüllü öğretmenler ve AFAD yetkililerince koordine edilen barınma alanının güvenliği polisler tarafından sağlanıyor.

Şimdilik konteynerlerde 750 depremzede barınıyor ancak çevredeki genişletme çalışmalarıyla ihtiyaca göre 900 konteynerde 4 bin 500 kişiye hizmet verilmesi planlanıyor.

Bu hizmetlerden yararlanmak için depremzedelerin e-Devlet üzerinden başvuru yapması yeterli oluyor.

- Depremde çatıya çıkarak kurtulmuşlar

Konteyner kentte ailesiyle yaşayan Ahmet İşlek, AA muhabirine, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme evlerinde yakalandıklarını söyledi.

Uyanıp 3'üncü kattaki evlerinden eşini ve 4 çocuğunu çatıya çıkarttığını belirten İşlek, "Çocukları direkt 4'üncü kata attım, dama. Öyle kurtulduk. Yan komşuların binasına atlayarak aşağıya indim. Binamız yıkıldı, alt katım tamamıyla çöktü. Arabam da enkaz altında kaldı. Çok şükür cana gelmedi, olan mala oldu. Ona da şükrediyorum." dedi.

Barınma talebinin eşi tarafından e-Devlet aracılığıyla yapılmasının ardından bu konteyner kent için görevlilerin kendileriyle iletişime geçtiğini anlatan İşlek, iki gün önce konteyner eve yerleştiklerini dile getirdi.

Ne ihtiyaçları varsa giderildiğini vurgulayan İşlek, şöyle konuştu:

"Konteynerde şu an 6 kişiyiz. Yemek ihtiyaçlarımız, her şey karşılanıyor. Lavabosu olsun, sıcak suyumuz, her şeyimiz var. Arada bir erzak da getiriyorlar. Mesela yemeği beğenmezsen evde yani içeride de kendin yapabilirsin. O imkanları da tanıdılar bize. Sağ olsunlar, ocak da vermişler. Mutfak dolabı da yapılmış. Elektrikli ısıtıcılar da var. Her şey tasarlanmış, güzel yapılmış, küçük ama sıcak. Çadırdan daha iyi. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun."

İşlek, 35 yıldır ayakkabı sektöründe sayacılık yaptığını, iş yerinin de depremde yıkıldığını anlattı.

Bir an önce normale dönülmesini ve iş sahalarının açılmasını temenni eden İşlek, "İş sahası eğer erken açılırsa hiç olmazsa buradaki birçok vatandaş, oradan hem ekmeğini kazanır hem de ailesine katkı sağlar yani devletimizin üstündeki yük biraz da olsa hafifler." ifadesini kullandı.

