"İyilik Elçileri" soba başındaki sohbet ve müzikle depremden etkilenen çocuklara moral veriyor

HATAY (AA) - MUSTAFA YILMAZ/TAYYİB HOŞBAŞ - İstanbul Bahçelievler Belediyesine bağlı "İyilik Elçileri" ekibi, akşam saatlerinde soba başında hep birlikte söyledikleri şarkılar ve sohbetlerle depremden etkilenen çocuklara umut oluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay'da afetzedelere yönelik psikososyal destek çalışmaları sürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları dışında belediyeler ve STK'lerce afetten etkilenenler için çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Özellikle depremzede çocukların yeniden sosyal hayata katılabilmeleri için İstanbul Bahçelievler Belediyesi bünyesinde oluşturulan ve gençlerden oluşan "İyilik Elçileri" ekibi, çadır ve konteyner kentlerde akşamları canlı müzik ve sohbet etkinliği yapıyor.

Gittikleri bölgelerde akşam etkinliği için duyuru yaparak çocukları ve gençleri soba başında toplayan elçiler, bağlama ve gitar eşliğinde umut dolu şarkılar söylüyor.

Afetzede çocuklarla "istek" parçaları da hep birlikte seslendiren ekipler, çocukların depremin etkisinden kurtulmalarını sağlayarak onlara hem umut veriyor hem de eğlendiriyor.

- "Bu sobanın başında umut var"

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcısı Göksel Erdem, AA muhabirine, afet bölgelerinde ilk günden itibaren çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Antakya'da 800 metrekarelik aşevi kurulumuyla işe başladıklarını belirten Erdem, "Yaklaşık olarak 30 bin kişiye yemek çıkardık. Yaklaşık 20 gündür hizmet veriyoruz, 3 öğün sıcak yemek sağlıyoruz, isteyenler evlerine, çadırlarına da götürebiliyor." dedi.

Erdem, temel ihtiyaçlarla ilgili çalışmaların dışında etkinlikler de yaptıklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Bölgede genelde gençlerle ilgili çalışmalarımız var. Çocuklara deprem ortamını birazcık da olsa unutturmaya çalışıyoruz. Afetten sonra bölgede ihtiyaç olduğu için iyilik elçilerimiz buraya geldi. Ekibin içinde gitar ve bağlama çalan arkadaşlarımız var. Burada kurulan konteyner veya çadır kent alanına gençlerimiz duyuru yapıyor, etkinlikle ilgili. Akşam olunca soba etrafında halka oluşturuluyor, gitarımız, bağlamamız, müzik aletlerimizle gençlerimiz geliyor. Çocukların istediği şarkılar, çoğunun televizyon izleme imkanı da yok. Her gün ayrı bir çadır veya konteyner kentte bir araya geliyoruz. Hem aileler burada çocuklarıyla mutlu oluyorlar, biz de bunu sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sobanın başında umut, güzellik, gelecek, geleceğimiz olan çocuklar var."

"İyilik Elçileri" gönüllüsü mimar ve endüstri mühendisi Estel Nasıroğlu da bu etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çadır kentleri gezerken çocukların bu tarz etkinliklere özlemini fark ettiklerini anlatan Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Çocukları eğlendirmek için geliyoruz ancak yetişkinler için de şarkılar söylüyoruz. Çocuklardan bizimle birlikte umutlarının yeşerdiği yönünde geri dönüşler alıyoruz. İlk etapta programımızı 45 gün şeklinde planlamıştık ama bu, ihtiyaç dahilinde uzatılabilecek bir süreç. Biz de bunu destekliyoruz çünkü burada umutların yeşerdiğini hissedebiliyoruz."

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