Hataylı heykeltıraş, depremde az hasar gören Fatih Sultan Mehmet'in heykelini bitirmeye çalışıyor

HATAY (AA) - FERDİ UZUN/MEHMET ÇALIK - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan heykeltıraş Rıfat Üstündağ, deprem dolayısıyla az hasar gören Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişinin tasvir edildiği kabartma heykelini tamamlamaya çalışıyor.



Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'un Nergizlik Mahallesi'nde yaşayan Üstündağ, AA muhabirine, yapması hayli zor olan 3 boyutlu kabartma heykeline 2 yıl önce başladığını söyledi.

Üstündağ, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethi'nde şehre girişinin anlatıldığı kabartmanın 160 santimetre uzunluğunda, 150 santimetre genişliğinde olduğunu belirtti.

Türk tarihini en iyi şekilde anlatmak için bu heykeli yaptığını vurgulayan Üstündağ, atölyesinde kalın bir zincirle astığı heykelde, deprem dolayısıyla, Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak bilinen ve İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan Akşemseddin'in kabartmasının zarar gördüğü anlattı.

Depremin ardından bu zararı onarmak için çalışmalara başladığını aktaran Üstündağ, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 2 seneden beri bunun üzerinde çalışıyorum. Tamamen bitti diyebiliriz. Sadece montajları kaldı. Depremde sadece Akşemseddin hocamız az bir şey oynadı. Depremden önce finaldeydik zaten. Depremde kazasız belasız ayakta kalmayı başardık. Şu an bitme aşamasında, üstelik bu acı şeylerin üzerine bizim tekrar ayakta olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. 'Biz yıkılmadık ayaktayız' diyoruz. Konstantinopolis'i İstanbul yaptık. 'İstanbul gene biz de ve ayaktayız' diyoruz. Dünyaya bunu hatırlatmak istiyoruz. Yakında da inşallah tamamen bitecek. Bunun yerinin neresi olacağına hep beraber karar vereceğiz. Nereye takdim edileceği, nereye asılacağı..."

Üstündağ, Belen ilçesinin girişinde bulunan ve depremde hasar görmeyen dev Türk bayraklı el heykelinde uyguladığı yöntemle bu kabartmayı yaptığını dile getirdi.

Yaptığı heykelin benzersiz olduğunu vurgulayan Üstündağ, "Böyle bir çalışma daha Türkiye'de yapılmadı. Bu konuda sanıyorum öncelik bizde. Dünyada da tek, çünkü bizden başka kimse İstanbul'un fethini bizim gibi düşünemez. Tıpkı bir anıtsal çalışmanın nasıl olması gerektiğinin ciddiyetiyle yapıldı. Kendi türünde Türkiye'de de dünyada da tek şu an." ifadelerini kullandı.

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