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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evdeki kedi ve köpekler depremden hemen önce sahiplerini uyandırmış

AA

Evdeki kedi ve köpekler depremden hemen önce sahiplerini uyandırmış

HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evleri Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar görünce çadırda yaşamaya başlayan karı koca, afetin izlerini 6 köpek ve 2 kediyle ilgilenerek silmeye çalışıyor.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde 4 katlı apartmandaki dairelerinde 6 Şubat'taki depremlerde hasar oluşan 42 yaşındaki Sercan ve Peri Aktepe çifti, besledikleri 13 hayvanla binadan çıkmayı başardı.

Hayvanlardan 1 köpek ve 4 kediyi sahiplendirmek zorunda kalan çift, 6 köpek ve 2 kedileriyle AFAD'ın Millet Bahçesi'ne kurduğu çadır kentte hayatlarını sürdürüyor.

Aktepe çifti, can dostlarının rahatça hareket edebilmeleri için buradaki voleybol sahasına kendi çadırlarını kurdu.

Sercan Aktepe, AA muhabirine, deprem gecesi besledikleri hayvanların sesine uyandıklarını söyledi.

Hayvanların hareketlerinden şüphelendiklerini belirten Aktepe, şöyle devam etti:

"Depremden önce hayvanların hepsi havlamaya, miyavlamaya başladı. Bugüne kadar görmediğim hareketler yaptılar. Kediler dolapların üzerine çıktı, köpekler de uludu. Çok gürültü yaptıkları için mamayla susturmaya çalışıyordum ki uğultu koptu ve sallanmaya başladık. Sarsıntı sırasında eşimle helalleştim. Kurban olduğum Allah canımızı bağışladı. Binamız orta hasarlı şekilde depremi atlattı, ayakta kaldı. Biz de hayvanlarımızla aşağıya indik."

Besledikleri 5 hayvanı afet sonrası sahiplendirdiklerini, 8'ini ise yanlarına aldıklarını dile getiren Aktepe, "Onlar kedimiz ve köpeğimiz değil, evlatlarımız. Eşimle beraber hayvanlarımızı çok seviyoruz, düşkünüz onlara. Allah'ın sessiz kullarına sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Aktepe, kedi ve köpeklerle ilgilenerek moral bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

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