Hatay Erzin ilçesinde odunlukta çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay Erzin ilçeisnde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesi'ndeki bir odunlukta yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiperine bildirdi.

Bu sırada odunlukta bulunan bir tüpün patlaması kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay yerine gelen ekiplerin söndürdüğü yangın sonucu odunlukta hasar meydana geldi.



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