Hatay'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürdü

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam etti.

Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı, Cebrail, Meydan ve Cumhuriyet mahallelerinde zarar gören yapıların bulunduğu alanlardaki moloz yığınları iş makineleriyle kaldırıldı.

Ekipler, bir yandan da enkazlar nedeniyle ulaşıma kapanan bazı cadde ve sokakları açmaya çalıştı.

Enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı alanlarda görevli arazöz ve itfaiye ekipleri de yığınların olduğu alanlara su sıkarak toz kalkmasını önlemek için çaba harcadı. Enkaz kaldırma işlemine polis ve jandarma ekipleri de eşlik etti.

Cumhuriyet Mahallesi 3. İpek Sokak'ta da bir aile de yıkılan apartmanın enkazından çıkan eşyalarını toplamaya çalıştı.



Kamyonlara yüklenen moloz yığınları belirlenen döküm sahalarına taşındı.







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