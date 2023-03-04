Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri İskenderun'da çocukları oyunlarla tebessüm ettirdi

HATAY (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde afetin çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeye ait tırla gezerek Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta çocuklarla oyunlar oynayan hediyeler veren ekip, Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi.

Kültür Sanat Koordinatörü Serkan Özdemir, AA muhabirine, çadır kentte, çocukların beğenerek izlediği çizgi film karakterlerini müzikal oyunla sunduklarını söyledi.

Langırt, minigol gibi alanlar oluşturduklarını, yüz boyama, ahşap boyama gibi atölyelerin yanı sıra sahne etkinlikleriyle yarışmalar düzenlediklerini belirten Özdemir, "Mısır patlağı, pamuk şeker, kek, meyve suyu, çikolatalar gibi ikramlarımız hem yetişkinlerimiz hem çocuklarımız için veriliyor." dedi.

Özdemir, çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi gördüklerinde çok mutlu olduklarını vurguladı.

Etkinlerinden edindiği izlenimleri aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Biz bu organizasyona başlarken 'İnsanların acıları var, bu organizasyon tepki çeker mi?' diye düşündük. Bir şekilde organizasyona başladık ve çocukların bu atmosferde mutlu olduklarını gördük. Bu da bizi çok mutlu etti. Amacımız, 'yüzyılın felaketi' diyoruz, bu felaketten çocuklarımızı bir nebze uzaklaştırmak. Bir nebze onların gözünde, yüzünde bir tebessüm oluştursun, bütün amacımız bu. Çocuklarımızdan, ailelerinden güzel dönüşler alıyoruz."

Çocuklardan Sima Atraş, oyunlar oynadıklarını, etkinliği çok sevdiğini dile getirdi.

Hasan Yeter, özellikle müzikal yarışmaları çok beğendiğini ve eğlendiğini ifade etti.

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