Hatay'da çadır ve konteyner kentlerdeki tuvalet ve banyolar dezenfekte ediliyor

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HATAY (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Hatay'da, depremzedelerin barındığı çadır ve konteyner kentlerin tuvalet ve banyoları özel ekipler tarafından hastalık riskine karşı dezenfekte ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin en fazla yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay'da afetzedeler için barınma alanları oluşturulurken, mevcut yerleşim merkezlerinde hijyen şartları sağlanıyor.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veren ve gönüllü olarak deprem bölgesinde çalışma yürüten firmanın ekipleri, çadır ve konteyner kentlerdeki tuvalet ve banyo gibi ortak kullanım alanlarını özel ilaçlarla dezenfekte ediyor. Sabah araçlarıyla kente gelen ve 12 yerleşim merkezinde çalışma yapan ekipler, akşam geç saatlere kadar çalışıyor.

Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'ndeki barınma alanlarında bulunan tuvalet ve banyolarda çalışma yapan ekipte yer alan Murat Kına, AA muhabirine, ISS Tesis ve Yönetim Hizmetleri firması adına gönüllü olarak deprem bölgesinde dezenfeksiyon hizmeti verdiklerini anlattı.

Firma olarak depremden etkilenen illere 6 tırda 3 bin koliden fazla yardım malzemesi ulaştırdıklarını belirten Kına, şunları söyledi:

"122'den fazla gönüllü çalışanlarımızla bu işi yapmaktayız. Sadece temizlik değil, yemek hizmeti olarak da buradayız. Günlük 11 binden fazla kişiye yemek çıkarıyoruz. 10 kişilik ekiple bu bölgedeyiz. Alanlarımızın temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama hizmetleriyle buradayız. Ekibimle her gün 3 saat yol katederek buraya geliyoruz ve dönüş yapıyoruz. Burada kalmıyoruz, bu şekilde hizmet veriyoruz. Temizlik, dezenfeksiyon, ilaçlama, bu işlemleri yapıyoruz. 12 bölgede, çadır kent lokasyonlarımızda hizmet veriyoruz. Sabah geliyoruz, akşam saat 22.00'ye kadar bazen burada hizmet sağlıyoruz. Halkımıza hijyenik ortam sağlıyoruz aslında. Halk sağlığı bizim için önemli."

- "Burada hastalığın önüne geçtiler"

Çadır kentte tuvalet temizliğiyle ilgilenen depremzede Mehmet Subaşı ise ilk günden itibaren çadırda yaşadıklarını dile getirdi.

Gönüllü olarak tuvalet ve banyoların temizliğini üstlendiğini aktaran Subaşı, "Murat ağabeyler sağ olsun, bizi depremin ilk gününden beri hiç yalnız bırakmadı. Buranın temizliğiyle ilgilendiler. Bizim yaralarımıza merhem oldular. Burada hastalığın önüne geçtiler." dedi.

Toplu yaşam alanlarında her zaman hastalık riskinin olduğunu ifade eden Subaşı, bu çalışmanın hijyenik ortamlar sağlamaya yardımcı olduğunu vurguladı.

Subaşı, dezenfeksiyon çalışmasında emeği geçen firma yetkilileri ve personele teşekkür etti.





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