Güney Koreli sağlık ekibi İskenderun'da depremzedelerin ağrılarını azaltıyor

HATAY (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen Güney Koreli sağlık ekibi, sahra hastanesinde afetzedelere hizmet veriyor.

Doktor, fizyoterapist, hemşire ile Türkçe tercümanların da bulunduğu 9 kişilik ekip, gönüllü olarak iki gün önce İskenderun'a geldi.

İlçede gönüllüler tarafından kurulan sahra hastanesinde görev alan Güney Koreli ekip, hastalarla tek tek ilgileniyor, tedavilerini takip ediyor.

Hastaları güler yüzleriyle karşılayan fizyoterapistler, anlık uyguladıkları tedavilerle deprem mağdurlarının ağrılarını azaltıyor.

Sağlıkçılar, boş zamanlarda çocuklarla vakit geçiriyor.

Fizyoterapist Ahn Hyochul, AA muhabirine, depremlerin yol açtığı yıkımdan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Depremleri öğrenince çok duygulandıklarını belirten Ahn, "Güney Kore ile Türkiye kardeş. Yardıma geldiğim için çok mutluyum. Eskiden Kore Savaşı'nda sizler bize yardım ettiniz. Biz de yardım etmek istedik." dedi.

Ahn, bölgede bir hafta daha kalmayı planladıklarını aktardı.

Hanui Jeong da Türkiye'de 2 yıl yaşadığı için Türkçe bildiğini ve tercüman olarak ekibe katıldığını dile getirdi.

Türkiye'yi çok sevdiğini vurgulayan Hanui, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de deprem olduğunu Güney Kore'de her gün gösterdiler. Onu görünce yüreğim çok acıdı. Güney Kore ve Türkiye kardeş ülkeler. Kardeşimize yardıma gelmeyi çok istedim. Arkadaşlarım aracılığıyla sağlık ekibiyle buluştuk. Ben buraya gelmeyi çok istedim. Burada her şeyi yapıyorum. Tercümanlık olsun, çocuklarla vakit geçirme olsun elimden gelen her şeyi yapıyorum."

Fizyoterapiste muayene olan Sezai Doğan ise bel ağrısı şikayetiyle sahra hastanesine geldiğini belirterek, "Masaj yaptı, kemikleri düzeltmeye çalıştı. Mükemmeldi, çok rahatladım. 5 dakikada beni kendime getirdi. Allah Koreli kardeşlerimizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.