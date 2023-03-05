Hataylı depremzedelerin çadırlarını Diyarbakır'dan gelen ustalar aydınlatıyor

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HATAY (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN/SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Hatay'da çadır kentlerde yaşayan depremzedelerin elektrik ihtiyacını gidermek amacıyla Diyarbakır'dan gelen elektrik ustaları gece gündüz mesai harcıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'ın Büyükşehir Belediyesi, kendi yaralarını saramaya çalışırken aynı zamanda Hatay'a yardım için harekete geçti.

Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan, gıda, yiyecek içecek gibi çeşitli yardım malzemeleri dağıtan belediye ekipleri, bölgenin elektrik ihtiyacını karşılamak için de çalışma yapıyor.

Yaklaşık 7 gün önce Hatay'a gelen 22 kişilik ekip, çadır kentlerin elektrik ihtiyacını gidermek için büyük gayret gösteriyor.

Ekip sorumlusu elektrik teknikeri Hamdullah Tombak, AA muhabirine, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi'nin talimatıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

Çadırların elektrik işi için çalıştıklarını anlatan Tombak, şöyle devam etti:

"Çadırların elektrik döşemelerini yapıyoruz. 3 kısımdan oluşan Narlıca çadır kentin elektrik tesisatını çektik. Eski hayvan borsasının elektrik döşemesini yaptık. Ayrıca bugün de Dursunlu çadır kentin elektrik hattını çekiyoruz. Yaklaşık olarak 550 çadırın elektrik tesisatını çektik. Diyarbakır'dan 22 kişilik bir ekip olarak geldik. Yaklaşık olarak bir haftadır da buradayız. Çadır kentin duşlar ve tuvaletlerine de elektrikleri çektik. Vatandaşlarımız çok rahatlıkla hem duş hem lavabo ihtiyaçlarını elektrik sıkıntısı yaşamadan gideriyor. Her 10 çadıra da birer tane pano şeklinde montajımızı yapıyoruz."

Diyarbakır'da da depremi yaşadıklarını anlatan Tombak, belediye olarak sadece kendi illerindeki değil bölgedeki depremzedelere yardıma ettiklerini belirtti.

Tombak, depremin yaşandığı illere battaniye, jeneratör, projektörlerin yanı sıra gıda yardımında da bulunduklarını söyledi.

Vatandaşların kendilerine teşekkür ettiğini belirten Tombak, şunları kaydetti:

"Biz elektriklerini verdikten sonra vatandaşların da mutlu olduklarını gördük. En azından aydınlanma, elektrik, telefon şarjlarını karşıladık. Teşekkürleri de mutlulukları da zaten gözlerinde okunuyor. Çok gönülden teşekkür ettiklerini görüyoruz. Çadır kentte kalan vatandaşlarımızın karanlıkta kalmamaları için 22 kişilik ekip arkadaşlarımızla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

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