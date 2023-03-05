Hatay'da depremzedelere döner ikramı

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afetzedelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için bir döner firması mobil aracıyla hizmet veriyor.

Depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçelerinde hizmet veren firma, afetzedelere döner ikramının yanı sıra ürettiği ekmekleri de dağıtıyor.

Antakya ilçesinde de hizmet veren firma, döneri Hatay Stadyumu'nda kurulan çadır kentte mobil fırınında ürettiği ekmeğin içinde ikram ediyor. Firma, Antakya'da günde yaklaşık 1800 depremzedeye ikramda bulunuyor.

Ekrem Coşkun Döner Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ekinci, AA muhabirine, depremlerin ardından ilk mobil fırını Nurdağı'na konuşlandırarak depremzedelere hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Daha sonra diğer mobil fırın ve araçları da farklı bölgelere göndererek depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağladıklarını anlatan Ekinci, "İlk planda bölgede ekmek ihtiyacı olduğunu hissettiğimiz için döneri ikinci plana aldık ve seyyar fırınımızda Nurdağı'nda birkaç gün ekmek üreterek bölgedeki halkın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Hemen arkasından mobil araçlarımızı devreye aldık, yine Nurdağı, İslahiye, Elbistan ve Hatay'da dört aracımızı konuşlandırdık." diye konuştu.

- "Mümkün olduğunca da bu bölgede kalmayı sürdüreceğiz"

Ekinci, sundukları hizmetlerle depremzedelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Yaralar sarılıncaya kadar hizmete devam edeceklerini ifade eden Ekinci, şunları söyledi:

"Bugüne kadar 200 binin üzerinde vatandaşımıza hizmet ettik. Derdimiz, niyetimiz, arzumuz zor durumdaki insanların yanında olabilmek ve onların az da olsa ihtiyaçlarını giderebilmek. Bizim gücümüz bu, gücümüzü sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca da bu bölgede kalmayı sürdüreceğiz. Hatay'da da şu ana kadar 60 bin kadar insanımıza destek olduk. Yara sardık, sarmaya da devam edeceğiz inşallah."

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